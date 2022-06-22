هيئة الكتاب تعلن عن تدشين معرض «النادي الأهلي الأول» بالجزيرة

كشفت الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، عن تنظيم سلسلة معارض محلية خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة وزارة الثقافة للتوسع في إقامة معارض الكتاب المحلية، وينطلق معرض النادي الأهلي الأول للكتاب بالجزيرة خلال الفترة من 21 حتى 28 يوليو 2022، كما تنظم هيئة الكتاب معرض الإسكندرية للكتاب في أكتوبر المقبل بأرض كوته.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإقامة المعارض الثقافية، وخطة الهيئة المصرية العامة للكتاب، وذلك لنشر الثقافة في ربوع جمهورية مصر العربية.

هيئة الكتاب

وأقامت هيئة الكتاب عقب معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022، عددًا من المعارض من بينها «معرض داندي مول الأول للكتاب» بطريق مصر- الإسكندرية الصحراوي، في مارس الماضي، ثم معرض فيصل الرمضاني للكتاب في أبريل 2022، وذلك بأرض الهيئة بشارع فيصل.

في سياق آخر أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، عددا من الإصدارات الجديدة أبرزها كتاب للناقد الدكتور أحمد درويش بعنوان «استقبال الشعر.. محاورات مع الشعر التراثي والمعاصر»، وفاز الكتاب بجائزة البابطين في فرع نقد الشعر.

وفي سلسلة تاريخ المصريين، أصدرت الهيئة كتاب بعنوان «الرقيق والنشاط الاقتصادي في بلاد المغرب خلال العصر الوسيط»، تأليف الدكتور خالد حسين محمود.

النادي الأهلي

وكانت اللجنة الثقافية بالنادي الأهلي، عقدت اجتماعها الأول في تشكيلها الجديد، برئاسة المخرج خالد جلال رئيس اللجنة، في أبريل الماضي بحضور أعضاء اللجنة المكونة من 21 عضوا، والمهندس وليد مبروك رئيس اللجنة العليا للجان الأنشطة ونخبة من المبدعين والإعلاميين والاقتصاديين.

كما عقدت اللجنة الثقافية بالنادي الأهلي لقاءا خاصا بنجوم مسلسل «راجعين يا هوى»، للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة في ذكرى رحيله، مطلع الشعر الجاري، بحضور ابنته نسرين وأبطال المسلسل بمقر النادي في الجزيرة.