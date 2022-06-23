صلاح عبدالله عن «الحوادث الشاذة».. بتحصل من زمان بس مكنش فيه سوشيال ميديا

تفاعل الفنان صلاح عبدالله عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مع الحوادث المنتشره حاليا وتداولتها «السوشيال ميديا».

وكتب صلاح عبدالله قائلا: «خدوا ديه من راجل عدًَى الستين بسبعة ونُص، معظم الحوادث والأحداث الشاذة اللي بتحصل دلوقتي وغرقتنا في الحزن والاكتئاب كمان وحسستنا إن إحنا في غابة مالهاش أمان كانت بتحصل زمان.. بس زمان ماكانش فيه سوشيال ميديا.. بس كدا»

صلاح عبدالله ورمضان 2022

وشارك الفنان صلاح عبد الله، في موسم دراما رمضان 2022، من خلال مسلسل دايما عامر، والذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا في الموسم الرمضاني.

مسلسل دايما عامر الذي تدور أحداثه في إطار دراما اجتماعية كوميدية، ويناقش من خلاله بعض القضايا التي تتعلق بملف التعليم وأزمات الطلاب وأولياء الأمور من خلال شخصية عامر الذي يجسدة الفنان مصطفى شعبان، دكتور تربوي، للدخول إلى مدرسة الرؤية والعمل بداخلها بعدما يتفق مع صديقه لطفي سكرتير مديرة المدرسة زهرة، وينجح في الحصول على ثقة وحب الناس من حوله ولكنه يُخفي شيئا ما عن الجميع.

مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان، سينتيا خليفة، لبلبة، عمرو عبد الجليل، كريم عفيفي، أحمد الشامي، ميرنا نور الدين، محمد ثروت، ميرنا نور الدين، سام عادل، لمى كتكت، شروق الشريف، ومن تأليف أيمن سليم، ومن إخراج مجدي الهواري.

ومن ناحية أخرى حقق الفنان صلاح عبد الله نجاحا من خلال مشاركته في مسلسل «الحلم»، والذي تدور أحداثه في إطار درامي.