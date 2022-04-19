تحريض صلاح عبد الله ضد لبلبة في مسلسل دايما عامر الحلقة 17

شهد مسلسل دايما عامر الحلقة 17، تحريض مستر لطفي، وكيل مدرسة رؤية الخاصة التي تنقسم لـ ناشونال وانترناشونال، ويجسد دوره صلاح عبد الله، ضد مديرة المدرسة ميس زهرة، وتقوم بدورها الفنانة لبلبة، في إطار خطته لإزاحتها من منصبها، والاستيلاء على مكانها بزعم أنه من مؤسسي المدرسة، وهو الأحق بأن يصبح مديرًا للمدرسة.

مسلسل دايما عامر الحلقة 17

وشهدت أحداث مسلسل دايما عامر الحلقة 17، إخلاء سبيل ميس زهرة، وعامر عبدالرازق المشرف الاجتماعي، ويجسد دوره مصطفى شعبان، بعد القاء القبض عليهما في أحد الملاهي الليلية خلال ملاحقتهما لبعض طلاب المدرسة المتهمين بتسريب امتحان مادة الرياضيات.

لعبة مستر لطفي ضد مديرة المدرسة

واتصل مستر لطفي، وكيل المدرسة، بمستر أبو الوفا، مالك مدرسة رؤية، ويجسد دوره عمرو عبد الجليل، للوقيعة بينه وميس زهرة، وتحميلها مسؤولية الأزمات والمشاكل التي تحدث.

وفي الوقت الذي فكرت فيه ميس زهرة، لفصل الطلاب المتهمين بتسريب الامتحان، منعها عامر عبد الرازق، وطلبها بضرورة التأني والاستماع إلى الطلاب ومشاكلهم والتقرب إليهم.