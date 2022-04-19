صلاح عبدالله يهدد مصطفى شعبان في مسلسل دايما عامر الحلقة 18

شهد مسلسل دايما عامر الحلقة 18، وقوع صدام بين مستر لطفي وكيل مدرسة رؤية الخاصة ويجسد دوره الفنان صلاح عبدالله، وعامر عبدالرازق المشرف الاجتماعي بالمدرسة، الذي يجسد دوره الفنان مصطفى شعبان. وصلت إلى تهديد الأول للثاني، خاصة أن تعيين عامر بزعم أنه أستاذ بالجامعة الأمريكية داخل المدرسة، جاء بتدبير من لطفي، مستغلًا تشابه الأسماء، للسيطرة على المدرسة.

مسلسل دايما عامر الحلقة 18

وفي مسلسل دايما عامر الحلقة 18، تعرض أحد الطلاب لسرقة مبلغ مالي من حقيبته، وهو القسط السنوي المقرر دفعه، وطلب مستر لطفي، جمع الطلاب وتفتيشهم، إلا أن ميس زهرة مديرة المدرسة، وتجسد دورها الفنانة لبلبة، اعترضت على ذلك.

ميس زهرة توافق على اقتراح عامر عبدالرازق

وساندها عامر عبدالرازق، وتأكيده أن وجود طالب سارق وانكشاف أمره بين زملائه أمر ليس هينا، واقترح تفتيش كل طالب بمفرده، ووافقت ميس زهرة على هذا الاقتراح.

وغضب مستر لطفي، من تصرفات عامر عبدالرازق، وذهب إليه في مشروعه الخاص عامر إكسبريس، لمعاتبته وتهديده بضرورة الانصياع إلى أوامره وإلا سيتعرض للأذى.