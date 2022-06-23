شمال سيناء تدعم مبادرة «لتسكنوا إليها» لمواجهة المغالاة في تكاليف الزواج

شهدت مبادرة «لتسكنوا إليها» التي أطلقها مجمع البحوث الإسلامية الشهر الجاري، ردود فعل واسعة على مستوى فئات متنوعة من الجمهور، كما شهدت المبادرة دعمًا من جانب الجهات التنفيذية في محافظات الجمهورية؛ حيث نظمت محافظة شمال سيناء اليوم لقاء تعريفيًا بالمبادرة لتنضم إلى المحافظات التي بدأت في تبني المبادرة.

وذلك بحضور العميد أسامه الغندور السكرتير العام للمحافظة، الشيخ مصباح أحمد العريف مدير عام منطقة وعظ شمال سيناء، كما ضم اللقاء رؤساء مديريات الصحة، والتعليم، والثقافة، والقومي للمرأة، والقومي للسكان، والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة.

يأتي إطلاق هذه المبادرة في إطار دور المجتمع التوعوي والتواصل المستمر لوعاظه وواعظاته مع الجمهور لمناقشة القضايا والمفاهيم المجتمعية التي تمثل إشكاليات تؤرق المجتمع، بما يخالف مقاصد الشرع الحنيف ودعوته للتيسير؛ حيث تستهدف تيسير أمور الزواج وتخفيف تكاليفه، ومواجهة ظاهرة المغالاة في تكاليف الزواج.