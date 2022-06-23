عاجل.. «التعليم» تعلن ضوابط التقديم للصف الأول الثانوى 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم، أن التقديم للصف الأول الثانوي للعام الدراسي الجديد 2022-2023، يجر إلكترونيا من خلال منصة التنسيق الثانوي، وخاطبت جميع المديريات، بضرورة تحديد مسئول منصة التنسيق للمرحلة الثانوية بالمديرية، على أن يتم موافاة الوزارة ببيانات المسؤول متضمنة «كود الموظف والاسم رباعي ورقم الهاتف المحمول»، على أن يجر إرسال البيانات المطلوبة بالبريد الإلكتروني وفق خطاب معتمد.

أوضحت الوزارة، مهام مسؤول التنسيق، وهي تسجيل قائمة ببيانات المسؤولين عن تنسيق التعليم الفني، وتنسيق التعليم العام، ومراجعة قائمة المدارس «عام وفني»، ومتابعة أداء عمل فرق العمل ومتابعة التسجيل الإلكتروني للطلاب، وموقف قيام المدارس بالبت في الطلبات المقدمة إليها، وتحديد موعد بداية ونهاية لكل مرحلة من مراحل التنسيق.

مهام المسئولين على تنسيق التعليم العام

وأكدت وزارة التربية والتعليم، على المسئولين على تنسيق التعليم العام، وتنسيق التعليم الفني المهام الآتية:

- تحديد الحد الأدنى للقبول، وفق كل مرحلة من مراحل التنسيق.

- تسجيل خريطة التوزيع الجغرافي للقبول بالمدارس.

- متابعة موقف تسجيل الطلاب للتقدم للتنسيق وفق كل مرحلة ومتابعة موقف المدارس بالبت في الطلبات المقدمة إليها وإستلام ملفات التقدم للطلاب.

التنبيه على الطلاب المتقدمين للتنسيق بالمدارس الثانوية

وبالنسبة لمديري المدارس الثانوية «العام والفني»، شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة التنبيه على الطلاب المتقدمين للتنسيق بالمدارس الثانوية، بالتقدم للتنسيق إلكترونيا وذلك وفقاً للموعد الذي تحدده المديرية، والتنبيه على مديري المدارس بضرورة البت في طلبات الطلاب المقدمة للمدرسة، لتمكينهم من سداد المصروفات الدراسية، وتسجيل موقف استلام ملفات الطلاب المقبولين بعد استلام إيصال سداد المصروفات الدراسية، وذلك عقب غلق كل مرحلة تنسيق.