التقديم للصف الأول الثانوي 2022-2023.. الشروط والأوراق المطلوبة

يبحث كثير من أولياء الأمور والطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، عن التقديم للصف الأول الثانوي 2022-2023، عبر مؤشر البحث جوجل، بعد أن أعلنت عدد من المحافظات تنسيق القبول بالثانوية العامة للعام الدراسي المقبل 2022/2023.

وقالت المديريات التعليمية، إن تقديم طلبات الالتحاق إلى المدارس الثانوية على الاستمارة 34، مع لصق طوابع نقابة المهن التعليمية بالفئات المقررة وطابع دعم وترفق بهذه المستندات والأوراق اللازمة للقبول.

الأوراق المطلوبة للتقديم للصف الأول الثانوي 2022-2023

وحددت المديريات التعليمية الأوراق المطلوبة للتقدم للصف الأول الثانوي 2022-2023 وهي كالتالي:

- ملف للتقديم للصف الأول الثانوي.

- شهادة نجاح الشهادة الإعدادية.

- شهادة ميلاد كمبيوتر أصلية ثلاثية وصورتان منها.

- عدد 6 صور مقاس 4 * 67.

- عدد 2 صورة بطاقة ولي الأمر «الأب والأم».

- عدد 2 طابع نقابة مهن تعليمية فئة 1 جنيه + طابع دعم وتنمية وتمويل المشروعات التعليمة فئة عشرة جنيهات.

- عدد طوابع عشرة جنيهات أي فئة بريد.

- بالنسبة للطالبات طابع دعم وتمويل المشروعات فئة عشرة جنيهات يوضع على إقرار عدم الزواج.

- تقديم صورة شهادة وفاة الوالد بالنسبة للطلاب الأيتام.

- الطالب المستفيد من معاش التكافل والكرامة إحضار صورة الفيزا التي يصرف بها الأب أو الأم.

- الطلاب أبناء العاملين بالتربية والتعليم إحضار ما يفيد عمل والده أو والدته بالتربية والتعليم.

- دوسيه بلاستيك يوضع بداخله الملف.

شروط التقديم للصف الأول الثانوي 2022-2023

وأعلنت المديريات التعليمية، عن شروط التقديم للصف الأول الثانوي 2022-2023، وهي كالتالي:

- أن يكون الطالب حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسي في العام الدراسي 2021/2022.

- ألا يزيد السن في أول أكتوبر 2022 على 18 سنة.

- يقبل بالتعليم الثانوي العام الطلاب المرشحون للقبول بالتعليم الفني ولا تسمح حالتهم الصحية بالدراسة به تجاوزاً عن شرط الحصول على المجموع الكلي للدرجات المقررة للقبول بالمرحلة الثانوية العامة.