«التعليم» تشكل لجانًا مركزية لفحص طلبات التقديم للصف الأول الثانوي

كثفت مديريات التعليم، في عدد من المحافظات، من استعداداتها لبدء العام الدراسي الجديد 2021/2022 بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية، وذلك للبدء في استلام جميع الأوراق المتعلقة بالتقديم للصف الأول الثانوي، مشددة على جميع الطلاب وأولياء الأمور بضرورة استيفاء جميع الأوراق المطلوبة للتقديم.

تشكيل لجنة لفحص جميع طلبات التقديم للصف الأول الثانوي

وأكد الدكتور محمد أشرف، مدير إدارة روض الفرج التعليمية، أنه تم تشكيل لجنة مركزية في الإدارة لفحص جميع طلبات التقديم للصف الأول الثانوي، مؤكدًا أن اللجنة بها فريق الإحصاء بالتنسيق مع مدارس المرحلة الثانوية، مشددًا على جميع الطلاب بضرورة استيفاء جميع الأوراق المطلوبة للتقديم.

وأضاف «أشرف» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن اللجنة تعمل على فحص أوراق التقديم ومجاميع الطلاب طبقًا للمجاميع المعلنة للقبول بالمدارس، وكذلك التأكد من اسيتفاء الطلاب جميع الأوراق المطلوبة للتقديم، لافتًا إلى أنه تم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم بشأن الاستعداد للعام الدراسي الجديد.

قبول 3000 طالب ثانوي بإدارة روض الفرج

وأشار مدير الإدارة التعليمية، إلى أنه من المقرر قبول ما يقرب من 3000 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوي على مستوى الإدارة التعليمية، مؤكدًا أنه تم تجهيز جميع مدارس المرحلة الثانوية لاستيعاب الطلاب، مؤكدًا أن الإدارة التعليمية حرصت على توفير الدعم الكامل لجميع الطلاب في بداية التقديم الإلكتروني للالتحاق بالمدارس.

إعداد قائمة كاملة بأسماء الطلاب المقبولين

من جانبه، أكد مجدي الجيار، مدير مديري التربية والتعليم بالجيزة، أنه تم التنبيه على جميع الإدارات التعليمية التابعة للمديرية بضرورة فحص جميع الأوراق المطلوبة للتقديم للصف الأول الثانوي، بالتنسيق مع مديري المدارس، موضحًا أن المديرية حرصت على إعداد قائمة كاملة بأسماء الطلاب المقبولين في جميع الإدارات لسهولة متابعة العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي الجديد.

وأضاف «الجيار» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم تعميم جميع التعليمات الخاصة بقبول طلاب الصف الأول الثانوي على جميع الإدارات، مشددًا على ضرورة عدم مخالفتها، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من تطعيم جميع المعلمين بلقاح كورونا.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور عرابي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، أنه تم تشكيل لجان متخصصة لمراجعة جميع الأوراق المطلوبة للتقديم للصف الأول الثانوي في جميع المدارس.

وترصد «الوطن» في السطور التالية مجموعة من التعليمات المهمة بشأن التقديم للصف الأول الثانوي:

- لا يمكن قبول الملف إلا بعد اكتمال جميع الأوراق المطلوبة.

- لا يمكن استعادة أي مستند من المستندات التي تم تسليمها للمدرسة.

- ضرورة حفظ ولي الأمر نسخة من المستندات التي قدمها للمدرسة.

- المدرسة غير مسؤولة عن أي تعامل خارج المنافذ المحددة لاستلام الملفات.

- لا يقبل الملف من الطالب ولكن من ولي أمره أو من يوكل رسميًا.

- إيصال استلام الملف هو المستند الوحيد الدال على قبول الطالب بالمدرسة.