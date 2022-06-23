بريد الوطن .. جموح الشوق
كتب:
الوطن
11:17 م | الخميس 23 يونيو 2022
صورة تعبيرية
كحسن الصبح حين يلوح
ليمسح دمعة المجروح
وينثر عطره الفواح
فى الآفاق حيث يروح
تبسم ضاحكاً والصمت
يشهد وجده المذبوح
هناك تنهدت شفة
الحنين وقلبها تسبيح
ومن قلب الرؤى تشتاق
أمنية للحظ صريح
هنا يا منتهى التحنان
بين متاهة ومشيح
وسوسنة تهامس شوقها
الثاوى بقلب صبوح
تشق طلاسم الهجران
تندب حظها المشروح
سفينك تمخر الأهوال
والآفاق محض جموح
وأنت تناشد الأشجان
والأشجان ليس تبوح
فألق شراعك الصوفى
وسط محيطك المفتوح
عبدالناصر الكومى
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