بريد الوطن .. جموح الشوق

كحسن الصبح حين يلوح

ليمسح دمعة المجروح

وينثر عطره الفواح

فى الآفاق حيث يروح

تبسم ضاحكاً والصمت

يشهد وجده المذبوح

هناك تنهدت شفة

الحنين وقلبها تسبيح

ومن قلب الرؤى تشتاق

أمنية للحظ صريح

هنا يا منتهى التحنان

بين متاهة ومشيح

وسوسنة تهامس شوقها

الثاوى بقلب صبوح

تشق طلاسم الهجران

تندب حظها المشروح

سفينك تمخر الأهوال

والآفاق محض جموح

وأنت تناشد الأشجان

والأشجان ليس تبوح

فألق شراعك الصوفى

وسط محيطك المفتوح

عبدالناصر الكومى

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