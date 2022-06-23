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محمود مسلم

بريد الوطن .. جموح الشوق

كتب:

الوطن
11:17 م | الخميس 23 يونيو 2022
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

كحسن الصبح حين يلوح

ليمسح دمعة المجروح

وينثر عطره الفواح

فى الآفاق حيث يروح

تبسم ضاحكاً والصمت

يشهد وجده المذبوح

هناك تنهدت شفة

الحنين وقلبها تسبيح

ومن قلب الرؤى تشتاق

أمنية للحظ صريح

هنا يا منتهى التحنان

بين متاهة ومشيح

وسوسنة تهامس شوقها

الثاوى بقلب صبوح

تشق طلاسم الهجران

تندب حظها المشروح

سفينك تمخر الأهوال

والآفاق محض جموح

وأنت تناشد الأشجان

والأشجان ليس تبوح

فألق شراعك الصوفى

وسط محيطك المفتوح

                                                                      عبدالناصر الكومى 

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