الأوراق المطلوبة للتقديم في المدارس ورياض الأطفال قبل غلق الباب

أيام قليلة وينتهي باب التقديم للالتحاق بالصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إتاحة التسجيل الإلكتروني لتلك الصفوف الدراسية في المدارس الرسمية واللغات، بداية من الشهر الجاري، وينتهي التقديم 30 يونيو، وفقا لما أعلن عنه.

وقبل غلق باب التقديم، تستعرض لكم «الوطن» في السطور التالية أبرز الأوراق المطلوبة للتقديم والشروط التي يجب توافرها.

خطوات التقديم للمدارس ورياض الأطفال

ويتم التقديم للمدارس من خلال التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك على بوابة مركز المعلومات بالوزارة، من خلال النقر على هذا الرابط.

وبعدها اضغط على خيار إنشاء مستخدم لـ«ولي الأمر» على البوابة.

اضغط على خيار كلمة مستخدم جديد، ثم ابدأ بتسجيل بياناتك الخاصة وليس بيانات طفلك.

بعد الانتهاء من تلك الخطوات ستجد خانة كلمة المرور، اكتب رقما مكونا من 8 أرقام أو رموز بشرط يكون فيها حروف كبيرة وضغط تسجيل، بهذا تكون أنشأت حسابًا جديدًا باسمك.

أدخل رقمك القومي وكلمة المرور التي كتبتها ومن ثم تسجيل دخول.

اختر نوعية المدارس التي تريد التقديم عليها لابنك أو ابنتك، وتسجل بيانات الطفل وتضغط على بدء التسجيل.

بعد تسجيل بيانات الطفل والأب والأم والعنوان بالتفصيل، اختر الإدارة التي تريد أن تكون تابعا لها وتختار المدارس.

احفظ الرغبات وتطبعها.

الأوراق المطلوبة للتقديم في المدارس الحكومية

وفيما يلي نستعرض أبرز الأوراق المطلوبة للتقديم في المدارس الحكومية، وفقًا لما ذكرته وزارة التربية والتعليم في بيان لها.

- شهادة ميلاد الطالب المتقدم «كمبيوتر».

- صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بولي الأمر بشرط أن تكون سارية.

- عدد 6 صور حديثة للطالب الذي تقوم بالتقديم له مكتوب عليها اسمه ثلاثي.

- إيصال مرافق ( كهرباء ومياه وغاز) لمحل سكن الطالب.

- ملف ورقي خاص بالمدرسة المرشح لها الطالب.

- استمارة التقديم الإلكترونية مطبوعة.