توجيه هام من التعليم ببدء تنفيذ البرنامج العلاجي لطلاب المدارس الفنية

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع المديريات والإدارات التعليمية، بضرورة اتخاذ اللازم، نحو التنبيه على مديري المدارس الفنية المطبق بها البرامج الدراسية المبنية على منهجية الجدارات المهنية، لتنفيذ البرنامج العلاجي للدور الثاني خلال الفترة من السبت الموافق 25 يونيو الجاري، حتى الاثنين 4 يوليو، لطلاب الصفوف الثلاث الذين لم يجتازوا التقيم في وحدة أو وحدتين من وحدات البرنامج بالدور الأول.

زيارات التحقق الخارجي

وشددت الوزارة في خطاب للمديريات، بضرورة اعتبار الجدارات الأساسية ضمن وحدات البرنامج على أن يتم تنفيذ زيارات التحقق الخارجي خلال الفترة من يوم الإثنين 4 يوليو المقبل حتى يوم الخميس الموافق 4 من نفس الشهر.

الخطة التنفيذية لقطاع التعليم الفني

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار الخطة التنفيذية لقطاع التعليم الفني لأعمال التقييم ولتحقق للبرامج الدراسية ذات المناهج المبنية على منهجية الجدارات المهنية للعام الدراسي 2021-2022 لطلاب التعليم الفني بالمدارس الفنية ووفقاً للائحة التقييم والتحقق المعدلة والمعتمدة من وزير التربية والتعليم بتاريخ 19 يناير 2022.