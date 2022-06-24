تامر أمين عن مبادرة «الوطن» لإنقاذ رقية: «دايما سباقين في الخير»

أشاد الإعلامي تامر أمين، بمبادرة «الوطن» لإنقاذ الطفلة رقية، التي تعاني من ضمور العضلات، وتحتاج لعلاج يبلغ نحو 40 مليون جنيه، قائلا: «تحيه للأصدقاء في الوطن، دايما سباقين في الخير».

أمين: وفاء عامر ما بتصدق تلاقي حاجة لها علاقة بالخير

أضاف «أمين»، خلال تقديمه لبرنامجه «آخر النهار»، المذاع على فضائية «النهار»، أن استجابة الفنانة وفاء عامر للمبادرة، ولقاءها بالطفلة اليوم، ومناشدتها زملاءها الفنانين بالتبرع إلى الطفلة رقية، تصرف راقي ينم عن سبقها الدائم في فعل الخير، «والله شهادة أمام الله، وفاء ما بتصدق تلاقي حاجة ليها علاقة بالخير، ويا ما بلاقيها تكلمني نص الليل وتطلب مني المساعدة في الخير، ربنا يكرمها».

مدير تحرير الوطن: وفاء عامر مقدرتش تتمالك نفسها وعيطت

رد عليه سامي عبدالراضي، مدير تحرير جريدة «الوطن»، بإنّ الفنانة وفاء عامر، استضافت الطفلة رقية في منزلها ضمن حملة «الوطن» لعلاج الطفلة الصغيرة، وكانت ضمن العديد من المشاهير، الذين شاركوا في المبادرة: «كل التحية للفنانة وفاء عامر، عملت بث مباشر مع رقية، وطلبت من الناس أنها تتبرع لها وتدعيلها وتساندها، وفاء بإحساسها مقدرتش تتمالك نفسها، وقعدت تعيط كتير، كل التحية للنجمة وفاء عامر».

وخلال الحلقة، حاول الإعلامي تامر أمين مهاتفة الفنانة وفاء عامر، من أجل المشاركة في الحوار، لكن وجد هاتفها مغلقا، ليناشدها قائلا: «احنا بنحاول نكلم وفاء، بس للأسف قافلة تليفونها، قافلة تليفونك ليه يا وفاء، افتحي التليفون يا وفاء الساعة لسه 10».