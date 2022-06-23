وفاء عامر تناشد الفنانين التبرع للطفلة رقية: تستحق الحياة

ناشدت الفنانة وفاء عامر زملاءها الفنانين التبرع إلى الطفلة رقية، التي تعاني من ضمور العضلات وتحتاج لعلاج يبلغ نحو 40 مليون جنيه، قائلة: «رقية تستحق الحياة».

وقالت وفاء عامر: «بدعو زملائي الفنانين إنهم يدعموها، واللي مش هيقدر ماديًا يدعمها معنويًا، وينزل على صفحته ويطالبوا المتابعين بالدعم.. عاوزين ندعم حياة إنسان».

الفنان اللي مش هيقدر يدعم رقية ماديًا يدعمها معنويًا

جاء ذلك على هامش استقبال الفنانة وفاء عامر، للطفلة رقية وأسرتها داخل منزلها، بدعم ومبادرة من جريدة «الوطن»، حيث قالت في بث مباشر، إنّ «رقية تستاهل الحياة، وتستاهل إن كلنا نتبرع.. لو كده واحد تبرع بجنيه هنجمع المبلغ في أقرب وقت».

كلنا نصلي وندعي لها ونبقى إيد واحدة كلنا

وطالبت وفاء عامر الجمهور بالصلاة والدعاء والدعم للطفلة رقية، قائلة: «كلنا نصلي وندعي لها، ربنا هيقف جنبها، بالحب والحنان والاحتواء ونبقى إيد واحدة، رقية هتقدر تقف على رجليها تاني.. ربنا هيجبر بخاطر أبوها وأمها».

وأشارت وفاء عامر إلى أنّ هناك 15 مليون جنيه تقريبًا، متبقي من إجمالي العلاج، إذ إنه جرى جمع 25 مليون جنيه، خلال الأيام القليلة الماضية»، مُشددة على ضرورة التبرع بالمبلغ المتبقي في فترة أقصاها 8 أيام «عشان نلحقها ونقدر نعالجها قبل فوات الأوان».

يذكر أنّ الطفلة رقية مريضة بضمور العضلات الشوكي ويحاول أهلها جمع التبرعات، رغبة منها في الوصول إلى ثمن حقنة «زولجينزما» لإنقاذ حياة ابنتهم.