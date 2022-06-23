وفاء عامر تؤجل سفرها خارج البلاد لحين جمع التبرعات للطفلة رقية

قررت الفنانة وفاء عامر، تأجيل موعد سفرها خارج البلاد، لحين الانتهاء من جمع التبرعات الخاصة بحالة الطفلة رقية، والتي تعاني من ضمور العضلات وتحتاج لعلاج يبلغ قرابة 40 مليون جنيه.

وجاء ذلك، على هامش استقبال الفنانة وفاء عامر، للطفلة رقية وأسرتها داخل منزلها، بدعم ومبادرة من جريدة «الوطن»، إذ قالت في بث مباشر: «مفروض كنت أسافر، لكن قررت مش هسافر إلا لما نجمع فلوس رقية كلها».

انهيار وفاء عامر بسبب الطفلة رقية: تستحق الحياة

ودخلت وفاء عامر، في نوبة بكاء شديدة خلال البث المباشر، قائلة: «رقية زي الوطن الصغير يستحق الحياة، أنا عندي عشم كبير في ربنا أنها هتخف وتكبر وتبقى زي الفل.. أنا نفسي نخلص التبرعات في خلال 3 أيام كحد أقصى».

وأكدت الفنانة وفاء عامر، أنها ستُنظم احتفالية للطفلة رقية، داخل منزلها، بعد جمع التبرعات وحصولها على العلاج المطلوب، قائلة: «هنحتفل في البيت عندي بعد ما تاخد الحقنة.. وهأكلها بإيدي».

والدة الطفلة رقية: نفسي الفنانين يتبرعوا لابنتي

ومن جهتها، حرصت والدة الطفلة رقية، على توجيه الشكر والتحية إلى الفنانة وفاء عامر، بعد استقبالهما في منزلها، اليوم الخميس، ودعمهم لطفلتهما، قائلة: «أتمنى الفنانين كلهم يدعموا بنتي ويقفوا جنبها، هي طفلة بريئة مش حاسة بحاجة، عاوزين نبقى كلنا إيد واحدة، أنا بشكر وفاء عامر من كل قلبي، ويارب نلحق ورقية تاخد الإبرة وتمشي».

وأعربت والدة الطفلة رقية، بقولها: «أمنية حياتي الناس تساعد رقية وأفرح بيها، الناس كلها بتدعمني، لكن نفسي حالتها متدهورش، والناس تشوفها وهي بتقف وتمشي».