أنغام تحتفل بتخرج نجلها عبدالرحمن: «فرحانة وفخورة بيك»

احتفلت الفنانة أنغام عبر خاصية «ستوري» بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» بتخرج نجلها عبدالرحمن من المدرسة.

ونشرت أنغام فيديو لنجلها لحظة الاحتفال، وعلقت علية قائلة: «عبدالرحمن نور عيني فرحانة وفخورة بيك قد الدنيا كلها يا عيوني يا أحن وأجمل ولد في الدنيا، ربنا يحفظك انت وأخوك يا نور عيني عقبال الجامعة».

وأضافت أنغام: «خلصت مرحلة المدرسة على ألف خير أشكرك يارب».

أغنية لوحة باهتة

يذكر أن أنغام طرحت مؤخرًا أغنية لوحة باهتة، والذي حقق حتى الآن 4 ملايين مشاهدة على يوتيوب.

الأغنية من كلمات الشاعر نادر عبدالله، وألحان تامر عاشور، وتوزيع طارق مدكور، وجيتار مصطفى أصلان وأحمد رجب.

كلمات أغنية لوحة باهتة

وتقول كلمات أغنية لوحة باهتة:

عارف إحنا طول فراقنا زي إيه

زي لوحة باهتة لونها مايترسمش

زي سطر في صفحة متشخبط عليه

مهما تقرأ فيه تلاقيه مابيتفهمش

زي طفلين وقت لما بيغلطوا

بتلاقيهم خافوا يومها وعيطوا

زي حرفين مشبوكين واتفرطوا

زي طرفين مقطوعين مابنتلضمش

كنت عمري ياللي مقصود بالكلام

كنت ضهري ونفسي ضهري مايتقطمش

حفل أنغام في الكويت

وتستعد الفنانة انغام لإحياء حفل غنائي ضخم في الكويت والذي بدأت الترويج له في منتصف يونيو الجاري، عبر حسابها على «إنستجرام»، إذ نشرت «البوستر» الدعائي للحفل الذي يحمل صورتها، وعلقت عليه: «جمهوري في الكويت لقاؤنا يتجدد في مسرح الأرينا 24 يونيو».

وأعلنت أمس نفاد تذاكر حفلها في الكويت وتم الاستعانة بعدد من المقاعد الإضافية نظرًا للإقبال الجماهيري الشديد.