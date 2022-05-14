ارتفاع مؤشر «داو جونز الصناعي» بـ466.36 نقطة في «بورصة نيويورك»

ارتفعت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، أمس الجمعة، عند إغلاق جلسة التداول في «بورصة نيويورك»، وارتفع مؤشر «ناسداك المجمع»، بـ434.04 نقطة أو 3.82%، ليسجل 11805 نقاط، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

صعود مؤشر «ستاندرد أند بورز 500 القياسي» بنسبة 2.39%

وصعد مؤشر «داو جونز الصناعي»، على ارتفاع بـ 466.36 نقطة، «نحو 1.47%»، ليحقق 32196.66 نقطة، كما شهد مؤشر «ستاندرد أند بورز 500 القياسي»، زيادة بـ 93.81 نقطة أو 2.39% ليسجل عند إغلاق البورصة، عند 4023.89 نقطة.

وفي تونس، أغلق مؤشر بورصة «توناندكس»، تعاملاته، أمس الجمعة، على ارتفاع بنسبة 0.5 %، ليصل عند 7319.95 نقطة، فيما وصل إجمالي الأموال المتداولة 10.3 مليون دينار تونسي «نحو 3.23 مليون دولار أمريكي».

ارتفاع عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 110.49 دولار للبرميل

وفي قطاع النفط، ارتفعت أسعار النفط بنحو 4%، وصعدت العقود الآجلة لـ خام برنت 4.10 دولار، «نحو 3.8%» لتحقق 111.55 دولار للبرميل عند التسوية، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بـ 4.36 دولار، أو«4.1%»، لتسجل 110.49 دولار للبرميل.

ارتفاع التضخم في روسيا إلى 17.8% في إبريل الماضي على أساس سنوي

وفي روسيا، تسارع التضخم بـ البلاد، في أبريل الماضي، ليحقق 17.8% على أساس سنوي، وهو مستوى لم تشهده البلاد منذ عام 2002، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 20.5% مقارنة بأبريل من العام الماضي 2021، كما شهدت أسعار المعدات السمعية والبصرية مثل أجهزة التلفزيون، ارتفاعا بنسبة 22.7%، فيما صعدت أسعار مواد البناء بنسبة 27.5%.

وكان «البنك المركزي الروسي»، أشار في وقت سابق، إلى أنه على مدار عام 2022 بأكمله، قد يصل التضخم السنوي إلى 23% قبل أن يتباطأ العام المقبل ويبلغ نسبة 4% المأمولة عام 2024.

خبير صيني: العالم يدخل بسرعة في عصر ما بعد الدولار

وقالت صحيفة «هوانكيو شيباو» الصينية إن إجراءات «موسكو» المضادة ردا على العقوبات المفروضة على روسيا وجهت ضربة قوية لمكانة الدولار الأمريكي، في النظام المالي الدولي، وقال الخبير الصيني «قاو دي شنج» في مقال، إن العالم يدخل بسرعة في عصر ما بعد الدولار، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدورها، قالت وسائل إعلام تشيكية، إن فرض «الاتحاد الأوروبي»، عقوبات ضد روسيا، أظهر المعايير المزدوجة لـ«التكتل» في مسائل التدخل في الاقتصاد، وعدم فصل السياسة عن الاقتصاد.