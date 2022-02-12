مؤشرات الأسهم الأمريكية تتراجع.. هبوط أسهم أبل وأمازون يربك الحسابات

سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، أمس الجمعة، انخفاضا عند إغلاق جلسة التداول في «بورصة نيويورك».

وتراجع «مؤشر ستاندرد أند بورز 500» الأوسع نطاقاً 85.44 نقطة أو 1.9% ليحقق 4418.64 نقطة، فيما انخفض «مؤشر ناسداك المركب» 394.49 نقطة أو 2.8% ليغلق عند 13791.15 نقطة.

هبوط أسهم أبل وأمازون ومايكروسوفت

هبطت أسهم أبل وأمازون وإنفيديا ومايكروسوفت، وأثرت بشكل أكبر من أي قطاعات في تراجع «ستاندرد أند بورز 500»

وتراجع مؤشر «داو جونز الصناعي» 503.53 نقطة، أو 1.4%، ليغلق عند 34738.06 نقطة.

تراجع مؤشر «فوتس 100»

تراجع مؤشر بورصة لندن الرئيس «فوتس 100»، أمس الجمعة، عند الإغلاق بنسبة 0.15 %، إذ سجل تراجعًا يعادل 11.38 نقطة، ليصل إلى 7661.02 نقطة.

ارتفاع الجنيه الإسترليني مقابل «اليورو»

سجل الجنيه الإسترليني، أمس الجمعة، ارتفاعا مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.11%، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

تداول الجنيه مع إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.3565 دولار أمريكي، فيما ارتفع الجنيه مقابل العملة الأوروبية الموحدة «يورو» بنسبة 0.63% إلى 1.1946 يورو.

وارتفعت أسعار النفط 3%، أمس الجمعة، عند أعلى مستوياتها منذ 7 سنوات، بعد أن أدى تصاعد المخاوف من قيام روسيا، بغزو أوكرانيا إلى زيادة المخاوف من قلة إمدادات النفط الخام العالمية، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».

ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت

صعدت العقود الآجلة لخام برنت عند الإغلاق نحو 3.03 دولارات أو 3.3%، لتحقق 94.44 دولار للبرميل، كما تصاعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.22 دولار أو 3.6% إلى 93.10 دولار للبرميل.