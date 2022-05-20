مؤشرات الأسهم الأمريكية تتجه لتسجيل تراجعها للأسبوع السابع على التوالي

شهدت الأسهم الأمريكية تراجعات حادة خلال تعاملات اليوم الجمعة، ليتراجع مؤشر S&P500 من أعلى مستوى له على الإطلاق في يناير، مع مخاوف الركود المتزايدة.

مؤشر S&P500 يتراجع من أعلى مستوى في يناير

وانخفض مؤشر S&P500 بنسبة 2٪، مما يضع المؤشر القياسي للأسهم الأمريكية أقل بنسبة 20.7٪ من الرقم القياسي اليومي الذي سجله في يناير الماضي، ويتجه المؤشر الآن نحو إغلاق يقل بأكثر من 20٪ عن مستوى الإغلاق القياسي لشهر يناير 2022.

وقال جورج بول، رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمار ساندرز موريس هاريس: «لا تزال أسعار الأسهم متحررة والنفسية التي دفعتها إلى الارتفاع لعقد من الزمان أصبحت سلبية».

خسائر المؤشرات

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 538 نقطة أو 1.7٪، مع فقدان المؤشر القياسي قوته بعد افتتاح قوي، فيما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.8٪ وهو بالفعل يتداول بعمق في منطقة السوق الهابطة، متراجعًا بنسبة 31٪ من أعلى مستوياته.

التراجع للأسبوع السابع على التوالي

انخفض مؤشر داو جونز حتى الآن بنسبة 4٪ خلال الأسبوع، وستكون أول موجة خسائر لمدة 8 أسابيع منذ عام 1923، وانخفض مؤشر S&P500 بنسبة 5٪ خلال الأسبوع، بينما انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 6٪. يسير كلا المؤشرين على وتيرة الانخفاض للأسبوع السابع على التوالي.

التضخم

يأتي تراجع مؤشر S&P500 في الوقت الذي تتعامل فيه الولايات المتحدة مع ضغوط تضخمية لم تشهدها منذ عقود، وقد تفاقمت تلك المشكلات بسبب ارتفاع أسعار الطاقة الذي تفاقم إلى حد كبير مع بدء الحرب بين أوكرانيا وروسيا.

وأدت قفزة التضخم بعد ذلك إلى قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في مارس للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات، وأصبح البنك المركزي أكثر جرأة ورفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في آخر اجتماع له.