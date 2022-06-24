وزير التعليم العالي: الحفظ والتلقين لا يؤهل طالب علم حقيقي

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة: «نتواصل بشكل يومي مع وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي لمناقشة الملفات المشتركة»، مشيرا إلى أن مصر لها حظ وفير بوجود القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يؤمن بأهمية التعليم بشقيه التعليم الأساسي والجامعي والبحث العلمي في تغير حياة الإنسان المصري، أو فيما يطلق عليه بناء الإنسان.

مخرجات التعليم العالي هي المواطن الصالح

وأوضح «عبد الغفار» خلال استضافته ببرنامج «نظرة» مع الإعلامي حمدي رزق والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أن مخرجات التعليم العالي هي المواطن الصالح الذي سيخدم مصر سواء كان موظفًا أو عاملًا أو فنيًا، لافتًا إلى أن إعداد الإنسان لقيادة مقدرات الدولة أمر مهم، فمهما كانت المصروفات وحجم الإنفاق على المشروعات القومية فلابد من أشخاص قادرين على القيادة الصحيحة.

أعظم مشروعات الدنيا دون إدارة لا قيمة لها

وأشار «عبدالغفار» إلى أن أعظم مشروعات الدنيا دون إدارة لا قيمة لها، وهناك إيمان قوي من الدولة المصرية بقيمة التعليم، لافتًا إلى أن بعض الطلاب يحصلون على مجموع 98% في الثانوية العامة ويتعثرون في العام الجامعي الأول، مؤكدًا أن الحفظ والتلقين لا يؤهل طالب علم حقيقي.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الطالب إذا خرج من مرحلة ثانوية يعتمد على الحفظ والتلقين وعدم تشغيل الفكر، فإنه لا يمكن أن يؤدي جيدا في كليات الطب والهندسة، مشيرا إلى أن منظومة التعليم تعتمد على الطالب الذي تخرج من منظومة تقوم على التفكير النقدي.