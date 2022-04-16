رئيس تونس يطالب النيابة بالتحرك ضد نواب يسعون لتأسيس برلمان بالخارج

طالب الرئيس التونسي، قيس سعيد، النيابة في بلاده بالتحرك ضد النواب الذين يسعون لتأسيس برلمان بالخارج، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأدان سعيد، خلال لقائه وزيرة العدل ليلى جفال بقصر قرطاج، محاولة عدد من النواب تأسيس «برلمان المهجر» في فرنسا، ووصف الرئيس التونسي، محاولة نواب البرلمان المنحل تأسيس آخر بالخارج بأنه تلاعب بالحقوق.

رئيس تونس ينتقد عدم تحرك النيابة أمام محاولة الانقلاب

وانتقد سعيد، عدم تحرك النيابة العامة أمام ما وصفها بمحاولة الانقلاب، وقال إنه تم تسجيل محاولة انقلاب ولم يقع اعتقالهم ولم نطلب ذلك والنيابة لم تقم بدورها.

وأضاف سعيد: «اليوم نعيش ظرفا كان من المفترض أن تقوم النيابة العمومية بدورها واحد عمل برلمان في المهجر،ولاخر عمل حكومة إنقاذ وطني إي ويني النيابة العمومية؟»، وفقا لما ذكرته إذاعة «موزاييك» التونسية.

«قيس سعيد»: الدولة التونسية ليست لعبة

وانتقد سعيد، ما يحدث في القضاء التونسي، وقال إن الدولة ليست لعبة، معربا عن أسفه من ممارسات بعض القضاة ويعتبرها اغتيالا للعدالة.

وتحدث سعيد، عن تأجيل عدد من القضاة النظر في بعض الملفات دون تحديد زمني، واعتبر الرئيس التونسي، أن ذلك "اغتيال للعدالة، مشددا على أن الحق واضح والتلاعب بالحقوق واضح ولابد من وضع حد لهذا الأمر، وفقا لما ذكرته وكالة «تونس إفريقيا» للأنباء.

وأكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، على ضرورة أن يكون القضاء مستقلا وفعالا، كما أكد سعيد على ضرورة تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة.

ودعا رئيس تونس، السلطات في بلاده للتحرك ووضع حد لما وصفه بالتلاعب بالحقوق.