رويترز: أمر قضائي تونسي بحظر سفر زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي

قال مسؤول قضائي لوكالة «رويترز» للأنباء إن قاضيا تونسيا أصدر أمرا بحظر سفر زعيم حركة النهضة التونسية ورئيس البرلمان التونسي المنحل راشد الغنوشي، وذلك حسبما ذكرت «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل.

صراع سياسي بين الرئيس التونسي وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي

وتخوض حركة النهضة التونسية، بزعامة راشد الغنوشي، صراعا سياسيا مع رئيس الجمهورية الحالي، قيس سعيد، بعد أن أقال رئيس الجمهورية حكومتها وجمد برلمانها، في 25 يوليو من العام الماضي، وذلك إثر مظاهرات حاشدة اجتاحت تونس، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية بالبلاد.

قيس سعيد حل برلمان راشد الغنوشي وسط ترحيب القوى السياسية

ومؤخرا أصدر الرئيس التونسي قرارا بحل البرلمان، بزعامة راشد الغنوشي، بعد أن حاول أعضاؤه عقد جلسة افتراضية رغم قرار الرئيس بتجميده، وهو الأمر الذي وصفه الرئيس وقتها بانه محاولة انقلابية، وأصدر في اعقابها قراره بالحل، الأمر الذي لاقى ترحيبا من معظم القوى السياسية التونسية.