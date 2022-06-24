«التنظيم والإدارة» يكشف شروط ترقيات الموظف: يكون في الخدمة

قال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنه تم إطلاق رابط للاستعلام عن الموظفين المستحقين للترقية وأهم الشروط لذلك، لافتًا إلى أن مجموعة الوظائف الحرفية والخدمة المعاونة تبدأ من المستوى السادس، ومجموعة الوظائف الفنية تبدأ من المستوى الرابع، والوظائف التخصصية تبدأ من المستوى الثالث، والمدة الزمنية المستغرقة بين المستويين 3 سنوات وبالتالي لابد أن يتم الموظف تلك الفترة لينتقل للمستوى الأعلى ويحصل على الـ5% الحافز بشرط أن يكون على رأس العمل في 30 يونيو.

المستحقين للترقية على مستوى الجمهورية يبلغ عددهم 500 ألف موظف

وأوضح «الشيخ» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء DMC مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على قناة «DMC» أن الموظفين المستحقين للترقية على مستوى الجمهورية يبلغ عددهم من 400 ألف إلى 500 ألف موظف، مؤكدًا أن القرار الخاص بالترقية ينطبق على من هم على رأس العمل في وقت صدوره وإن كان في إجازة مسببة ينتظر للقرار التالي، لأن القرار الحالي أعلن قبل موعده بأسبوع ليتمكن أي موظف في إجازة من العودة للعمل مرة أخرى.

شروط الترقية 2022

وأكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن شروط الترقية أن يكون الموظف في الخدمة أي لا يكون في إجازة، وإذا كان في إجازة تؤجل الترقية للعام التالي، ويحصل على الترقية في العام التالي برصيد مرحل.