«التنظيم والإدارة» يعلن عن 26 وظيفة شاغرة بـ«السياحة والآثار»

يواصل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الإعلان عن الوظائف الخالية، بالجهاز الإداري للدولة، والجهات والهيئات والجامعات الحكومية الأخرى في العاصمة والمحافظات، في ضوء سعي الحكومة المصرية، لسد العجز في هذه الجهات، وبما يتوافق مع قوانين العمل المعمول بها في البلاد، سواء قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الخاص بتنظيم أوضاع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أو قانون 12 لسنة 2003 الخاص بتنظيم أوضاع العاملين في القطاع الخاص.

26 وظيفة متاح التقدم لشغلها

«الوطن» تستعرض تفاصيل أحدث الوظائف التي يعلن عنها الجهاز، وهي 26 وظيفة بوزارة السياحة والآثار، على النحو التالي :

- مطلوب شغل 26 وظيفة قيادية

- الجهة طالبة الإعلان: وزارة السياحة والآثار

المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية: للوظائف القيادية

الجهه التابع لها:وزارة السياحة والآثار

المهارات والشروط والمستندات المطلوبة في المتقدمين لشغل الوظيفة

تضمن إعلان الجهاز المركزي لـ التنظيم والإدارة، ضرورة تقديم بعض الاوراق الرسمية والمستندات والوثائق الحكومية وهي على النحو التالي :

1- سيرة ذاتية باللغة العربية.

2- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

3- أصل شهادة ميلاد كمبيوتر .

4- أصل شهادة المؤهل الدراسي .

5- شهادات الدراسات العليا (إن وجد).

6- أصل شهادات الخبرة العلمية.

7- بيان حالة وظيفية حديث معتمد ومختوم.

8- بيان بالدورات والبرامج التدريبية الحاصل عليها في مجال الوظيفة.

9- عدد6صور شخصية حديثة (خلفية بيضاء).

11- شهادة حسن سير وسلوك من جهة العمل.

12- بيان بالإنجازات ومقترح التطوير في مجال عمل الوظيفة وفقا ً للنموذج المرفق بقرار وزير التخطيط والمتابعة والاإصلاح الاإداري رقم(95) لسنة 2017

13- صحيفة حالة جنائية حديثة ُتقدم باإسم الجهة.

ونوه الإعلان عن أن جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان علي مسئولية الجهة.

بيانات الإعلان وعدد الوظائف المطلوب شغلها حالة الوظيفة:وظيفة خالية

بداية الإعلان:2022/06/12

نهاية الإعلان:2022/07/21

العدد المطلوب:26

بيانات الإتصال:مقر الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية –الاإدارة العامة للموارد البشرية–برج مصرللسياحة (الطابق التاسع).