«التنظيم والإدارة» يعلن عن وظيفة شاغرة بجامعة الزقازيق.. اعرف التفاصيل

أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مواصلته الإعلان عن الوظائف الخالية والشاغرة بالجهاز الإداري للدولة، والجهات والهيئات والجامعات الحكومية الأخرى في العاصمة والمحافظات، في ضوء سعي الحكومة المصرية، لسد العجز في هذه الجهات، وبما يتوافق مع قوانين العمل المعمول بها في البلاد، سواء قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الخاص بتنظيم أوضاع العاملين بالجهاز الاداري للدولة، أو قانون 12 لسنة 2003 الخاص بتنظيم أوضاع العاملين في القطاع الخاص.

وتستعرض «الوطن» إعلان جامعة الزقازيق، عن حاجتها لسعد العجز في وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية، وتفاصيلها في النقاط التالية:

بيانات الوظيفة المطلوب شغلها

- الوظيفة المطلوبة: مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية

- الجهة طالبة الإعلان: جامعة الزقازيق

- المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية

- المجموعة النوعية: الوظائف القيادية

- الجهة التابعة لها: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

- وصف الوظيفة: يتولى شاغل الوظيفة الإشراف العام على تنفيذ الخطط والسياسات الخاصة بأعمال الإنشاءات وأعمال الصيانة والترميمات والحدائق وكذلك الشئون المالية والإدارية بالإدارة العامة للشئون الهندسية.

المهارات المطلوب توافرها في المتقدم للوظيفة

- المهارات الأساسية: قدرة فائقة على التوجيه والقيادة والتخطيط ووضع السياسات والأهداف.

- المهارات الفنية: اجتياز البرامج التدريبية وفقا لنظام التدريب.

- سنوات الخبرة: قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول (أ)، أو قضاء مدة كلية مقدارها 17 عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة (بالنسبه للعاملين من خارج الجهاز الإداري بالدولة)، وفقا لقرار معايير وتوصيف الوظائف رقم 35 لعام 2019.

شروط التقدم لشغل الوظيفة

ويشترط التقدم للوظيفة الحصول على بكالوريوس هندسة مناسب.

المستندات المطلوبة للتقديم في الوظيفة

- بيان بالحالة الوظيفية معتمد وموضح به التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية والخبرات النوعية والزمنية والوظائف الإشرافية التي شغلها والدورات التدريبية ونوعها ومكانها وخطابات الشكر والجزاءات والإجازات إن وجدت، وتقارير الكفاية للأداء عن الثلاث سنوات الأخيرة.

- بيان تفصيلي عن إنجازات وإسهامات المتقدم، معتمد من السلطة المختصة.

- مقترحاته لتطوير العمل، ويراعى في المقترح أن يتضمن أهدافا محددة زمنيا وقابلة للقياس والتطبيق ومشتملة على وسائل التحقيق في حدود الإمكانيات المالية والبشرية المتاحة.

- توضيح لمهاراته القيادية وقدراته العلمية والعملية ومدى إجادته للغات أجنبية، ومعرفته بعلوم الحاسب الآلي مدعما بالمستندات، مع مراعاة أن جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة المُعلنة.

بيانات الإعلان عن وظيفة جامعة الزقازيق

حالة الوظيفة: وظيفة خالية

بداية الإعلان: 2022/06/13

نهاية الإعلان: 2022/07/17

العدد المطلوب: 1

وعلى راغبي التقدم لهذه الوظيفة، استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض بالأمانة الفنية للجنة القيادات بالجامعة، وتقديم الطلب باسم (السيد الأستاذ الدكتور /رئيس الجامعة)، مستوفى الدمغة والمستندات المطلوبة، على أن تتكون من 3 أصول و8 نسخ، وتسلم باليد إلى اللجنة الفنية للجنة الدائمة للقيادات بالجامعة، ولن يلتفت إلى الطلبات السابق تقديمها قبل هذا الإعلان أو التي ترد بعد المدة المحددة لقبول الطلبات أو التي ترد بالبريد، وتقبل الطلبات سواء كان المتقدم من داخل الجامعة أو من خارجها.