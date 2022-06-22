التنظيم والإدارة يصدر قرار ترقية الموظفين المخاطبين بالخدمة المدنية «مستند»

أصدر الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، القرار رقم 155 لسنة 2022، بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ومن المقرر أن يتيح الجهاز الموقع الإلكتروني للاستعلام عن مدى أحقية الموظف في الترقية من عدمه غدا في تمام الساعة العاشرة صباحا، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للخدمة العامة الذي يوافق يوم 23 يونيو من كل عام.

موعد تطبيق ترقيات الموظفين بالدولة

ويُرقى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30-6-2022 مددًا لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها، وفقًا للجدول المرفق بالقرار اعتبارًا من 1-7-2022، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفي واحد، شريطة التأكد من تسكين هؤلاء الموظفين طبقا للوضع في 2/11/2016، استنادا إلى المادة الرابعة من مواد إصدار قانون الخدمة المدنية.

ونص القرار أيضًا على أن يُرقى شاغلو الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة المعينون قبل العمل بأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 والمستوفون مدة بينية لا تقل عن 5 سنوات حتى 30-6-2022 إلى المستوى الوظيفي الرابع (ب).

موعد استحقاق الأجر الوظيفي بعد الترقية

ويستحق الموظف اعتبارًا من 1-7-2022، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره السابق مضافا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر الوظيفي، أيهما أكبر، محسوبة على أجره في 30/6/2022.

الترقيات طبقا لأحكام القرار «وقتية»

وتتم بالنسبة لمن توافرت فيهم شروط الترقيات ولم يتوافر فيهم مانع من موانع الترقية في 30/6/2022 وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية المُشار إليهما حتى ولو زال المانع أو توافرت الشروط بعد هذا التاريخ، علمًا بأن الترقيات طبقًا لأحكام هذا القرار وقتية، وتتم بالنسبة لمن توافرت فيهم الشروط ولم يتوفر فيهم مانع من موانع الترقية في 30-6-2021، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية المشار إليها حتى ولو زال المانع أو توافرت الشروط بعد هذا التاريخ.

وتكون الترقية وفقًا لأحكام هذا القرار باستخدام المستويات الوظيفية أو الدرجات الممولة والشاغرة المدرجة بنهاية استمارة موازنة وظائف الوحدة عن طريق إعادة التوزيع والتمويل الذاتي، بحسب الأحوال، وفي حالة عدم توافر مستويات أو درجات ممولة وشاغرة يتم تمويل الوظائف المرقى إليها خصمًا على الاحتياطي العام بموازنة الباب الأول وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية، على أن توضح الوحدة عدد المستفيدين في كل مستوى وظيفي ومجموعة وظيفية ونوعية، ويُرسل مقترح الوحدة في هذا الشأن إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإعمال شؤونه.

تتولى كل وحدة اتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار خصمًا على الاعتمادات المدرجة بالباب الأول بموازنتها وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2022-2023، وفي حالة عدم كفايتها يتم الرجوع إلى وزارة المالية لإعمال شؤونها.

وتُصدر السلطة المختصة قرار الترقية طبقًا للقواعد السابقة تحت مسؤوليتها في ضوء ما هو ثابت لديها بملفات خدمة الموظفين.