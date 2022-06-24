طبيب نفسية: النوم والأكل الصحي والرياضة من أهم الاستعدادات للامتحانات

قالت الدكتورة دينا ناعوم، استشاري الطب النفسي، إنه يجب على الأسرة تحضير الطالب جيدا قبل بدء الامتحانات بطريقة تفكير معينة لا تجعله في حالة من الضغط خلال أيام الامتحانات، لافتة إلى أن المذاكرة لها أوقات محددة ولا بد من راحة العقل للقدرة بعد ذلك على استكمال الدراسة والمذاكرة.

التوتر مطلوب ولكن بقدر محدد

وأوضحت «ناعوم» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء «DMC» مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على قناة «DMC»، أنه يجب على الطالب أن يدخل الامتحان ويؤدى وفقا للجهد الذي بذله على مدار العام دون ضغط أو توتر، مشيرة إلى أن التوتر مطلوب ولكن بقدر محدد لأنه في حالة زيادته سيُفقد الطالب معدل تركيزة وقدرته على الإنتاج، وهنا يكمن دور الأسرة في مساعدة الطالب على التحكم في التوتر.

النوم والغذاء أساسيات قبل الامتحانات

وأشارت «ناعوم» إلى أن النوم شيء أساسي وكذلك الغذاء قبل الامتحانات، وخاصة الطعام الصحي بجانب ممارسة الرياضة المفضلة، «لابد إن الطالب يفصل شوية من المذاكرة ويمارس حاجة بيحبها عشان يقدر يكمل بعد كده، واستغلال ساعة من اليوم في الرياضة أو الهدوء والاستجمام أمر مقبول».

وأكدت استشاري الطب النفسي، أن القدرة العقلية للإنسان لها حدود ويجب أن ندركها ولا نحمل الطالب أكثر من طاقته في أوقات الامتحانات والضغوط الموسمية التي يتعرض لها.