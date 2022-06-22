تحقيقات النيابة: المتهم بقتل «نيرة» اختار توقيت الامتحانات لتنفيذ جريمته

كشفت تحقيقات النيابة العامة، في واقعة مقتل الطالبة نيرة أشرف، أمام جامعة المنصورة، عن أن تطور الخلاف بين المجني عليها والمتهم لرفضها الدائم الارتباط به، دفعه إلى اتخاذ قرار التخلص منها وقتلها، وتخير توقيت اختبارات نهاية العام الدارسي، لارتكاب الواقعة.

المتهم اختار موعد امتحانات «نيرة» لارتكاب جريمته

وذكر بيان النيابة العامة، أنه بعدما أيقن المتهم محمد عادل، تواجد الطالبة نيرة أشرف بالجامعة نظرا لبدء امتحانات نهاية العام، اتخذها موعدا لارتكاب جريمته، وفي يوم الواقعة تتبع المجني عليها، واستقل الحافلة التي اعتادت ركوبها، وقتلها لدى وصولها للجامعة.

إقرار المتهم التفصيلي بارتكاب الجريمة

واستندت النيابة العامة في أدلتها إلى إقرار المتهم التفصيلي بارتكابه الجريمة خلال استجوابه في التحقيقات، والمحاكاة التصويرية التي أجراها في مسرح الجريمة وبين فيها كيفية ارتكابها، فضلا عما أسفر عنه تقرير الصفة التشريحية لجثمان المجني عليها من جواز حدوث الواقعة وفق التصور الذي انتهت إليه التحقيقات وفي تاريخ معاصر.

النيابة العامة تؤكد تصديها لجرائم العنف والتعدي على النفس

واختتم بيان النيابة العامة: «بمناسبة هذه الواقعة فإن النيابة العامة تؤكد تصديها الحازم لشتى صور جرائم العنف والتعدي على النفس، خاصة تلك التي تقع ضد المرأة والشباب، وذلك بتكاتفها مع الجهات المعنية، وبما خولها القانون من اختصاصات قانونية، وعقيدتها في ذلك ملاحقة المجرمين، وسرعة تقديمهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة تحقيقا للعدالة الناجزة في بلد يعمه الأمن بسيادة الدستور والقانون».

وحددت محكمة الاستئناف في الدقهلية، الأحد المقبل، لعقد أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف، أمام مبني الجامعة صباح يوم الاثنين الماضي.