تحطم طائرة روسية ومقتل اثنين من أفراد الطاقم

لقي شخصان مصرعهما، جراء تحطم طائرة من طراز «أن-2» في إقليم كامتشاتكا الروسي الواقع في أقصى شرق روسيا بين بحر أوخوتسك في الغرب والمحيط الهادي وبحر بيرنج في الشرق

وكان شهود عيان، قالوا في وقت سابق، من اليوم الجمعة، إن طائرة خفيفة بمحرك واحد من طراز «أن-2»، سقطت في محيط قرية كورياكي بمنطقة يليزوفسكي في إقليم كامتشاتكا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

محافظ إقليم كامتشاتكا: الطائرة تابعة لشركة كامتشاتسكي كريتشيت

وقال محافظ إقليم كامتشاتكا فلاديمير سولودوف، إن الطائرة تابعة لشركة كامتشاتسكي كريتشيت كانت متوجهة مع حمولة من البضائع إلى قرية تملات بمنطقة كاراجينسكي، موضحا أنه كان على متن الطائرة اثنان من أفراد الطاقم، وأشارت معلومات أولية من وزارة الطوارئ إلى مقتل أفراد الطاقم في حادث تحطم الطائرة والحريق الذي نشب بعد ذلك.

وفي سياق متصل، أوضحت مديرية حالات الطوارئ بالمنطقة، أن الطائرة تحطمت أثناء إقلاعها على بعد كيلومتر واحد من مدرج قرية كورياجي، مشيرة في بيان، إلى أنه تم العثور على جثتين في الطائرة المنكوبة بعد إخماد النيران فيها.