مصرع 3 أشخاص في تحطم طائرة شحن روسية بمطار ريازان

لقى 3 أشخاص مصرعهم، جراء تحطم طائرة شحن روسية، واشتعلت فيها النيران، أثناء هبوطها في مطار ريازان، وقالت وكالة أنباء «إنترفاكس» الروسية، إن السلطات نقلت 7 من طاقم الطائرة المنكوبة، التي كان على متنها 9 أشخاص، إلى المستشفى لتلقي العلاج.

مصدر: الطائرة من طراز «إليوشن ايل 76»

وقال مصدر، إن الطائرة من طراز «إليوشن ايل 76». وفي وقت سابق، أوضحت «إنترفاكس»، أن عمليات الإنقاذ متواصلة بحثا عن فردين من أفراد الطاقم، وفقًا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان متحدث باسم مستشفى مدينة «ريازان» الروسية، قال في وقت سابق من اليوم الجمعة، إن طائرة تحطمت بالقرب من المدينة، مما أسفر عن إصابة العديد من الأشخاص.

وقال المتحدث الرسمي باسم المستشفى لوكالة «سبوتنيك» الروسية، إن شخص واحد أصيب، مضيفا إن الآخرين في المستشفى السريري الإقليمي.