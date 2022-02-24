تحطم طائرة عسكرية أوكرانية تحمل 14 شخصا

أعلنت خدمة الطوارئ الأوكرانية تحطم طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من العاصمة كييف، أسفر عن قتل خمسة أشخاص.

وقالت الخدمة في بيان عبر حسابها على موقع «تليغرام»، اليوم الخميس: «بين قريتي جوكوفتسي وتريبوليي، في مقاطعة أوبوخوف بالقرب من كييف، تحطمت طائرة عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، كان على متنها 14 شخصًا، وأعقب ذلك إندلاع النيران مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص».

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، أعلن بدء حملة عسكرية ضد أوكرانيا، وهو الأمر الذي لاقي غضبا واستهجانا غربيا، واعتبره البعض تعدي على السيادة الأوكرانية، فيما رآه الجانب الروسي، أنه جاء دفاعا ًعن أمن روسيا ومنع عسكرة أوكرانيا من قبل عدد من الدول الغربية.