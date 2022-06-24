رئيس التحرير

محمود مسلم

نجل إيلون ماسك يتحول رسميا إلى فتاة ويغير اسمه

كتب:

محمد الليثي
09:38 ص | الجمعة 24 يونيو 2022
إيلون ماسك ونجله

إيلون ماسك ونجله

وافقت المحكمة على طلب نجل إيلون ماسك الملياردير الأمريكي البالغ من العمر 18 عاما بتغيير اسمه وجنسه، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة «إن بي سي نيوز» التي نقلت التفاصيل عن وثائق قضائية.

تغيير الاسم والجنس

ونقلت القناة التليفزيونية عن حكم القاضي «نظرا لعدم وجود اعتراضات، تمت الموافقة على التماس تغيير الاسم والاعتراف بتغيير الجنس وإصدار شهادة ميلاد جديدة»، وهكذا، أصبح «Xavier Musk» رسميا فتاة تدعى «Vivian Jenna Wilson»، ونشرت مواقع أمريكية صورة لابن ماسك.

وجدير بالذكر أن الملياردير وزوجته جوستين ويلسون تطلقا في عام 2008.

اقرأ المزيد:

إيلون ماسك يربح 20 مليار دولار بعد موافقة «تويتر» على إتمام الاستحواذ

ابنة إيلون ماسك المتحولة جنسيا تسعى لقطع علاقتها بوالدها.. لا أرغب في الارتباط به

مستثمر يطالب إيلون ماسك بتعويض بقيمة 258 مليار دولار بسبب «دوجكوين»

بلومبرج: إيلون ماسك يخرج من قائمة الـ200 مليار دولار للمرة الثانية
محمد الليثي
بقلم محمد الليثي

صحفي وباحث متخصص في الشؤون الإسرائيلية ومترجم لغة عبرية - حاصل على ليسانس آداب قسم اللغات الشرقية بجامعة القاهرة عام 2011