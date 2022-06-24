نجل إيلون ماسك يتحول رسميا إلى فتاة ويغير اسمه

وافقت المحكمة على طلب نجل إيلون ماسك الملياردير الأمريكي البالغ من العمر 18 عاما بتغيير اسمه وجنسه، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة «إن بي سي نيوز» التي نقلت التفاصيل عن وثائق قضائية.

تغيير الاسم والجنس

ونقلت القناة التليفزيونية عن حكم القاضي «نظرا لعدم وجود اعتراضات، تمت الموافقة على التماس تغيير الاسم والاعتراف بتغيير الجنس وإصدار شهادة ميلاد جديدة»، وهكذا، أصبح «Xavier Musk» رسميا فتاة تدعى «Vivian Jenna Wilson»، ونشرت مواقع أمريكية صورة لابن ماسك.

وجدير بالذكر أن الملياردير وزوجته جوستين ويلسون تطلقا في عام 2008.