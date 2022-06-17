مستثمر يطالب إيلون ماسك بتعويض بقيمة 258 مليار دولار بسبب «دوجكوين»

شهدت الساحة الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث كان من أبرزها الدعوى القضائية المرفوعة ضد الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، التي تتهمه بالتورط في استثمار غير قانوني، فيما قال رئيس البلاد، جو بايدن، إن الركود في البلاد ليس حتميا.

ورفع مستثمر في عملة «دوجكوين» الرقمية، يدعى «كيث جونسون»، دعوى قضائية على إيلون ماسك، الملياردير الأمريكي، مؤسس شركة «سبيس إكس»، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» لصناعة السيارات الكهربائية، للمطالبة بتعويض قدره 258 مليار دولار، متهما إياه بالتورط في استثمار غير قانوني.

«جونسون» يوجه اتهاما لـ «ماسك» و«تسلا» و«سبيس إكس» بالابتزاز

ووجه جونسون، في شكوى تم رفعها في محكمة اتحادية في «مانهاتن»، اتهاما لـ«ماسك» وشركتي «تسلا» لتصنيع السيارات الكهربائية و«سبيس إكس» بالابتزاز عبر الترويج لعملة «دوجكوين» ورفع سعرها، قبل ترك السعر ينخفض فيما بعد، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي «سبيس إكس»، يعمل موظفو الشركة، على إعداد شكوى جماعية للإدارة ضد «ماسك»، وقالت صحيفة «ذا فيرج» المختصة في التكنولوجيا، نقلا عن رسالة تم تداولها في دردشة داخلية للشركة، إن سلوك مؤسس «سبيس إكس» في الأماكن العامة غالبًا ما يكون محرجًا، خاصة في الأسابيع الأخيرة.

وأشار موظفو الشركة، إلى أن «إيلون ماسك» يعتبر وجه «سبيس إكس» وأن كل منشور يصدر عنه على مواقع التواصل الاجتماعي يمكن أن يُنظر إليه على أنه يعبر عن الشركة بأكملها.

وأضاف الموظفون، أنه من الضروري التعريف بأن رسائل المؤسس لا تعكس عمل الموظفين ومهمتهم وقيمهم.

في سياق منفصل، تراجعت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، أمس الخميس، بعد إغلاق جلسة التداول في «بورصة نيويورك»، وانخفض مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» بـ 123.22 نقطة «3.25%» ليحقق 3666.77 نقطة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

تراجع «ناسداك المجمع» بنسبة «4.08%»

كما شهد مؤشر «داو جونز الصناعي»، تراجعا بـ 741.46 نقطة «2.42%» ليغلق جلسة التداول عند29927.07 نقطة، وهبط «ناسداك المجمع» بـ 453.05 نقطة «4.08%» ليحقق عند الإغلاق 10646.10 نقطة.

من جانبه، قال رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جو بايدن، أمس الخميس، إن شعب بلاده محبط للغاية بعد عامين مضطربين مع فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وتقلبات الاقتصاد، وارتفاع أسعار البنزين.

الرئيس الأمريكي: ركود بلادنا ليس حتميا

وأشار بايدن، في تصريح لوكالة أنباء «أسوشيتد برس» الأمريكية، إلى أن الركود ليس حتميا، وأعرب الرئيس الأمريكي، عن شعوره بالانزعاج من مزاعم الجمهوريين بأن خطة مساعدات «كورونا» في 2021 كانت مسؤولة بالكامل عن ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى في 40 عاما.

ووصف جو بايدن، هذه الحجة بـ الغريبة، مشيرا إلى إحباط الأمريكيين. وأضاف بايدن، أنه يرى سببا للتفاؤل مع معدل بطالة 3.6% وقوة الولايات المتحدة الأمريكية النسبية في العالم. وتابع الرئيس الأمريكي قائلا، إن بلاده في وضع أقوى من أي دولة في العالم للتغلب على التضخم، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.