بلومبرج: إيلون ماسك يخرج من قائمة الـ200 مليار دولار للمرة الثانية

كشفت وكالة «بلومبيرج» الأمريكية، أن ثروة رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، تراجعت بنسبة 5.4%، ليصبح إجمالي ثروته 192.7 مليار دولار، ليودع «ماسك» قائمة الـ200 مليار دولار، بحسب ما نقلته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

تراجع أسهم شركة «تيسلا»

وأرجعت الوكالة الأمريكية سبب التراجع في ثروة «ماسك» إلى التراجع الذي شهته أسهم شركة «تيسلا» للسيارات، والتتي يملكها رجل الأعمال الأمريكي بنسبة 7%، لافتة إلى أن خسائر شركة السيارات الكهربائية تجاوزت مؤشر S&P 500 الأوسع، الذي تم إغلاقه اليوم منخفضا بنسبة 0.8%.

وأشارت الوكالة إلى أن ثروة «ماسك» وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ 26 أغسطس الماضي، ورغم ذلك يعد رجل الأعمال الأمريكي، الأغنى بين مجموع صغيرة من الأشخاص الذين تتعدى ثروتهم 100 مليار دولار أمريكي، حيث يليه في المرتية الثانية جيف بيزوس، مؤسس موقع أمازون العالمي المتخصص في التسويق الإلكتروني بإجمالي ثروة بلغت 127.8 مليار دولار.

تراجع ثم عودة سريعة

وشهدت ثروة «ماسك» تراجعاً عن قائمة الـ200 مليار دولار في مارس الماضي، ولكن الانتعاشة التي شهدتها الأسواق العالمية في ذلك الوقت، جعلت صافي ثروته تصل إلى مبلغ 288 مليار دولار في 4 أبريل، وفقا لمؤشر الثروة، وهو الوقت الذي استحوذ خلاله رجل الأعمال الأمريكي على 9% من أسهم منصة التغريدات الشهيرة «تويتر»، وهي العملية التي آثارت شكوكاً حولها وأثرت سلباً على موقف وأسهم «ماسك» وأدى ذلك إلى خفض أسهم الشركة، بل وقام بعض المساهمين في المنصة الإلكترونية بمقاضاه رجل الأعمال الأمريكي، واصفا ما فعله بالخداع.

وصرح رجل الأعمال الأمريكي في وقت سابق خلال هذا الشهر، أن الصفقة الخاصة بـ«تويتر» سوف تكون معلقة، حتى تقدم تويتر دليلا عاما حول عدد الحسابات التي تسيطر عليها الروبوتات، في الوقت الذي أعلنت فيه المنصة، أن عملية البيع مستمرة كما هو مخطط لها.