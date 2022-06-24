رئيس التحرير

محمود مسلم

حكومة «طالبان» تعلن الإفراج عن معتقل أفغاني من سجن جوانتانامو.. صور

كتب:

محمد الليثي
10:04 ص | الجمعة 24 يونيو 2022
أسد الله هارون بعد الإفراج عنه

أسد الله هارون بعد الإفراج عنه

أعلنت حركة طالبان الأفغانية، الإفراج عن السجين أسد الله هارون من سجن جوانتانامو، وقال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم الحكومة في بيان إن إطلاق سراح أسد الله هارون، جاء نتيجة تعامل الإمارة الإسلامية الإيجابي والمباشر مع الولايات المتحدة.

وأضاف: «الإمارة الإسلامية تعتقد أن التحقيق مع السجناء الأفغان في دول أخرى هو مسؤوليتها وتحاول العمل على عدم بقاء أي أفغاني في حالة مقلقة داخل الدول الأخرى».

صورة للسجين

ونشر حساب «طالبان»، على موقع التغريدات القصيرة «تويتر» صورة للسجين بعد إطلاق سراحه، وكتبت: «بفضل الله عزوجل ثم نتيجة جهود إمارة أفغانستان الإسلامية المتواصلة تم الإفراج عن الأسير الأفغاني البطل أسد الله هارون من سجن جوانتنامو بعد عقدين من الحبس من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وتسليمه اليوم لمسؤولي الإمارة الإسلامية». 

اقرأ المزيد:

بلاغ جديد للنائب العام ضد مبروك عطية: دعا لفرض الحجاب على طريقة طالبان

«طالبان» ترسل مروحيات لنقل المصابين والمساعدات الطبية لضحايا الزلزال

طالبان و5 فتيات أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بالفيوم

«طالبان» تمدد وقف إطلاق النار.. وتركيا تهدد بشن هجوم شمال سوريا
محمد الليثي
بقلم محمد الليثي

صحفي وباحث متخصص في الشؤون الإسرائيلية ومترجم لغة عبرية - حاصل على ليسانس آداب قسم اللغات الشرقية بجامعة القاهرة عام 2011