حكومة «طالبان» تعلن الإفراج عن معتقل أفغاني من سجن جوانتانامو.. صور

أعلنت حركة طالبان الأفغانية، الإفراج عن السجين أسد الله هارون من سجن جوانتانامو، وقال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم الحكومة في بيان إن إطلاق سراح أسد الله هارون، جاء نتيجة تعامل الإمارة الإسلامية الإيجابي والمباشر مع الولايات المتحدة.

وأضاف: «الإمارة الإسلامية تعتقد أن التحقيق مع السجناء الأفغان في دول أخرى هو مسؤوليتها وتحاول العمل على عدم بقاء أي أفغاني في حالة مقلقة داخل الدول الأخرى».

صورة للسجين

ونشر حساب «طالبان»، على موقع التغريدات القصيرة «تويتر» صورة للسجين بعد إطلاق سراحه، وكتبت: «بفضل الله عزوجل ثم نتيجة جهود إمارة أفغانستان الإسلامية المتواصلة تم الإفراج عن الأسير الأفغاني البطل أسد الله هارون من سجن جوانتنامو بعد عقدين من الحبس من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وتسليمه اليوم لمسؤولي الإمارة الإسلامية».