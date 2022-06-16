طالبان و5 فتيات أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بالفيوم

تصدرت الفتيات نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022 في محافظة الفيوم، إذ حصدت 5 فتيات الدرجة النهائية في امتحانات الصف الثالث الإعدادي، مقابل ولدين فقط، ليبلغ عدد أوائل الإعداية الأزهرية 7 طلاب وطالبات، بينهم 6 من معاهد أزهرية حكومية، وواحد فقط من معهد أزهري خاص، فيما قدّم قيادات المنطقة الأزهرية بالفيوم، خالص تهانيها للطلاب الأوائل، مطالبين إياهم ببذل المزيد من الجهد في الشهادة الثانوية، والحفاظ على تفوقهم لتحقيق أحلامهم.

أسماء الأولاد الأوائل

وحصلت «الوطن»، على أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بمحافظة الفيوم، بعدما أعلنت لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية بالإدارة المركزية لمنطقة الفيوم الأزهرية، عن حصول 7 طلاب وطالبات على الدرجة النهائية وهم كل من محمد شعبان محمد السيد، الطالب بمعهد طبهار الأزهري، ومصعب محمد أحمد معوض، الطالب بمعهد الصفوة الأزهري.

أسماء الفتيات الأوائل

كما حصلت الطالبات دينا عبد العليم عبد الرحمن، الطالبة بمعهد أبشواي الأزهري، وأميرة رجب رشاد تحيف، الطالبة بمعهد سنرو الأزهري للفتيات، ومريم أحمد سيد محمود، الطالبة بمعهد الفيوم الأزهري، ومريم أحمد عبد العزيز أحمد، الطالبة بمعهد الفيوم الأزهري، وملك حسين هاشم حسن، الطالبة بمعهد تلات الأزهري، على الدرجة النهائية في امتحانات الصف الثالث الإعدادي الأزهري.

المنطقة الأزهرية تهنئ الأوائل

وهنأ الشيخ محمود حسانين الوكيل الشرعي لمنطقة الفيوم الأزهرية، والدكتور جمال عبد العزيز سعداوي الوكيل الثقافي للمنطقة، الطلاب الأوائل على الشهادتين الابتدائية والإعدادية بمنطقة الفيوم الأزهرية، على تفوقهم وحصولهم على الدرجات النهائية، مُطالبينهم بضرورة بذل المزيد من الجهود للحصول على الدرجات النهائية والالتحاق بالكليات التي يحلمون بها وتحقيق أحلامهم وأحلام أسرهم.