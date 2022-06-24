موضوع خطبة الجمعة اليوم: أخلاق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم

شهدت الساعات القليلة الماضية عمليات بحث مكثفة حول موضوع خطبة الجمعة، اليوم، وهو الأمر الذي أعلنت عنه وزارة الأوقاف، قبل أسبوع، كما جرت العادة، حيث تعلن الوزارة عنوان موضوع الخطبة قبلها بفترة كافية حتى تعطي فرصة للأئمة لدراستها على مدار الإسبوع.

خطبة الجمعة اليوم

وجاء عنوان موضوع خطبة الجمعة اليوم، التي أعلنت عنها الأوقاف «أخلاق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم»، وتهتم الخطبة اليوم، باستعراض ملامح من سيرة وأخلاق رسول الله.

وجاء في نص خطبة الجمعة اليوم: «أنّ النبي محمد -صلى الله عليه وسلم - نعم القدوة والأسوة للبشرية جمعاء، فهو أحسن الناس خلقا، وأصفاهم نفسا وأطهرهم قلبا، وأكرمهم معاملة».

وتتناول خطبة صلاة الجمعة «أخلاق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم»: وكانت حياته صلى الله عليه وسلم ترجمة حقيقية لأخلاق وقيم القرآن الكريم، حيث تقول السيدة عائشة رضي الله عنها، حين سئلت عن أخلاقه اصلى الله عليه وسلم: كان خلقه القرآن، والمتأمل في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، يجد أنه صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، وسيد الرحماء وإمامهم، أرسله ربه عز وجل رحمة للعالمين.

أخلاق الحبيب المصطفى

كما تناولت خطبة الجمعة اليوم، أخلاق النبي والتي شملت رحمته الصلى الله عليه وسلم الإنس والجن، الشجر والحجر، الحيوان والجماد، فعندما رأى صلى الله عليه وسلم حمرة، طائر صغير يشبه العصفور، نزع عنها فراخها، قال صلى الله عليه وسلم: من فجه هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها.

وجاء في نص الخطبة أيضا: «لم تقف رحمة النبي صلى الله عليه وسلم عند حدود الإنسان أو الحيوان، بل تعدت ذلك إلى الجماد، فقد كان صلى الله عليه وسلم يقول إني أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: أحد جبل يحبنا ونحبه».