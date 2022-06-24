استمرار ارتفاع درجات الحرارة على سوهاج.. والعظمى تسجل 39 مئوية

تشهد محافظة سوهاج، استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم الجمعة 24 يونيو 2022، حيث تسجل العظمى 39 درجة مئوية، وذلك في طقس شديد الحرارة نهارا، خاصة خلال ساعات الظهيرة، بينما تسجل الصغرى 25 درجة ليلا وخلال الساعات الأولى من الصباح الباكر.

هبوب رياح مثيرة للأتربة

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، هبوب رياح مثيرة للأتربة على محافظة سوهاج ووسط وجنوب الصعيد خلال فترات متقطعة من اليوم، وهو ما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة نسبيا، خاصة مع ارتفاع درجات الرطوبة ليلا.

درجات الحرارة على شمال الصعيد

وتبلغ درجات الحرارة اليوم على شمال الصعيد 38 درجة مئوية للعظمى، و26 درجة مئوية للصغرى، ليشهد شمال الصعيد اليوم الجمعة الموافق 24 يونيو طقس شديد الحرارة نهارا خاصة في فترة الظهيرة ومعتدل ليلا.

درجات الحرارة على جنوب الصعيد

بينما تسجل درجات الحرارة اليوم على جنوب الصعيد 42 درجة للعظمى، بينما تسجل درجة الحرارة الصغرى 28 درجة، ليشهد جنوب الصعيد اليوم طقس شديد الحرارة نهارا وفي فترات الظهيرة وحار ليلا وبالساعات الأولى من صباح اليوم.

وتستمر الأجواء الحارة شمالا خلال ساعات النهار وتكون معتدلة ليلا، وتنشط رياح نسبية على مختلف الأنحاء، كما ترتفع درجات الحرارة بمعدل من درجة إلى ثلاث درجات على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ووسط وجنوب سيناء والصعيد.