«الأرصاد» تحذر من طقس غد الجمعة.. درجات الحرارة تصل إلى 38 في بعض المناطق

في أول أسبوع من فصل الصيف من عام 2022، يحرص الكثير من المواطنين على متابعة حالة الطقس ودرجات الحرارة باستمرار، وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تشهد كافة الأنحاء ارتفاعًا في درجات الحرارة يوم الجمعة، الموافق 24 يونيو الجاري، لتكون تلك أول موجة حارة يشهدها فصل الصيف هذا العام.

حالة الطقس غدا

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من درجتين إلى 3 درجات مئوية، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا، وتنشط الرياح أحيانا على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة غدا

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: 37 لدرجة الحرارة العظمى و23 لدرجة الحرارة الصغرى.

- السواحل الشمالية: 32 لدرجة الحرارة العظمى و 23 لدرجة الحرارة الصغرى.

- جنوب سيناء: 39 لدرجة الحرارة العظمى و 27 لدرجة الحرارة الصغرى.

- شمال الصعيد: 38 لدرجة الحرارة العظمى و 25 لدرجة الحرارة الصغرى.

- جنوب الصعيد: 42 لدرجة الحرارة العظمى و27 لدرجة الحرارة الصغرى.

درجات الحرارة السبت الموافق 25 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: 35 لدرجة الحرارة العظمى، و 23 لدرجة الحرارة الصغرى.

- السواحل الشمالية: 30 لدرجة الحرارة العظمى و 22 لدرجة الحرارة الصغرى.

- جنوب سيناء: 38 لدرجة الحرارة العظمى و 27 لدرجة الحرارة الصغرى.

- شمال الصعيد: 37 لدرجة الحرارة العظمى و 25 لدرجة الحرارة الصغرى.

- جنوب الصعيد: 43 لدرجة الحرارة العظمى و 27 لدرجة الحرارة الصغرى.