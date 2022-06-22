طقس اليوم في البحيرة.. ارتفاع درجات الحرارة والعظمى 31

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الأربعاء في البحيرة، حار نهارًا ومعتدل ليلًا، ويكون طقس السواحل الشمالية مائل للحرارة نهارًا ومعتدل ليلًا.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، أن اليوم سيشهد طقسًا مشمسًا، ونشاطًا للرياح في المساء، بينما ستشهد السواحل الشمالية طقسًا غائمًا جزئيًا ونشاطًا للرياح.

حالة الطقس اليوم

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط، معتدلة وارتفاع الموج فيه بين 1.5 ومترين، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية، فيما سجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم العظمى 31 درجة مئوية وبلغت الصغرى 21 درجة مئوية.

وتشهد محافظة البحيرة ، موجة من الطقس الحار مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة، وتكون الشبورة الكثيفة على الطرق الرئيسية وسط تحذيرات لسائقي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة، تحسبًا لوقوع الحوادث.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة في محافظات الجمهورية اليوم الأربعاء، سجلت العظمي في القاهرة 34 درجة مئوية والصغرى 22 مئوية، وفي عروس البحر سجلت العظمى 29 والصغرى 22 مئوية.

درجات الحرارة في محافظات مصر

وفي مطروح سجلت العظمى 29 درجة مئوية وبلغت الصغرى 20 درجة مئوية، وارتفعت درجات الحرارة في الصعيد حيث وصلت العظمى في سوهاج لـ36 درجة والصغرى 25.

وفي قنا بلغت العظمى 37 درجة مئوية والصغرى 26، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 26، كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس لا سيما وقت الظهيرة، حفاظًا على سلامتهم.