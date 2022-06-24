رئيس تونس في ذكرى تأسيس الجيش: أنتم الدرع والسيف.. أديتم واجبكم المقدس

ألقى رئيس تونس قيس سعيد، كلمة اليوم، في قصر قرطاج بمناسبة إحياء الذكرى 66 لتأسيس الجيش الوطني، ثمّن خلالها مجهودات الجيش الوطني والمؤسسة العسكرية، مؤكدا أنه سيتم صناعة تاريخ جديد لتونس، مشيدا كذلك بجهود الجيش خلال جائحة كورونا.

وقال الرئيس قيس سعيد إن الاحتفال بهذه المناسبة دليل على ثراء تاريخ تونس التي لا تنسى ماضيها، بل هي تستحضر الماضي القريب والبعيد للافتخار بما تحقق ولتذكير الأجيال بالصعوبات التي عاشها الأسلاف من قبل.

دور الجيش التونسي في مواجهة جائحة كورونا

وفي كلمته، تطرق قيس سعيد إلى المجهود الذي قام به الجيش التونسي خلال جائحة فيروس كورونا، لافتا إلى إنه حطم رقما قياسيا بتلقيحه 50 ألف شخص خلال ساعة واحدة، وذلك بحسب مقتطفات من كلمته نقلتها إذاعة شمس التونسية.

ولفت إلى مجهود الجيش التونسي خلال جائحة كورونا بإقامة عدد من المستشفيات الميدانية في عدة جهات بالبلاد، فضلا عن دوره في إجلاء التونسيين العالقين في الخارج.

قيس سعيد يتحدث عن دور الجيش التونسي في تحقيق السلم

وفي كلمته بمناسبة إحياء الذكرى 66 لتأسيس الجيش الوطني، تحدث الرئيس التونسي عن مساهمة الجيش في تحقيق السلم الأهلي في الداخل والخارج.

وقال الرئيس التونسي في كلمته: «تاريخا جديدا لتونس... سنصنع تاريخا مشعا لتونس»، مشددا على أنه سيتم العمل على اختصار المسافة في الزمن والتاريخ، موضحا أن ذلك بهدف أن يكون في مستوى الأمانة، وفق ما جاء على لسانه.

«سعيد»: واجب الجيش المقدس حماية الوطن

وخاطب الرئيس التونسي الجيش قائلا: «يا قوات الجيش الوطني كنتم رمزا للسلم في الداخل وقوات أممية لحفظ السلام في الخارج».

وأضاف: «أنتم الدرع وإن شح في بعض الأحيان العتاد وأنتم السيف الذي لا يعود إلى غمده إلا بعد الانتصار»، قائلا أيضا: «واجبكم المقدس حماية الوطن لقد أديتم الواجب وتحملتم المسؤولية كاملة بكل أثقالها وبكل آلامها في بعض الأحيان وكان العطاء غزيرا ومستمرا وثابتا».