رئيس تونس يعين أعضاء جدد في لجنة الانتخابات

عين الرئيس التونسي، قيس سعيد، أعضاء جددا في لجنة الانتخابات في بلاده، التي سيرأسها فاروق بوعسكر، وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية التونسية.

وستتكون هيئة الانتخابات الجديدة من 7 أعضاء من بينهم 3 من هيئات الانتخابات السابقة يختارهم سعيد بنفسه، و3 قضاة تقترحهم مجالس القضاء العدلي والإداري والمالي، إضافة إلى مهندس تكنولوجيا يقترحه «المركز الوطني للإعلام»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي إبريل الماضي، أصدر سعيد، مرسوما يقضي باستبدال أعضاء «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» بـ7 أعضاء جدد، بعد أن حل البرلمان في مارس الماضي.

وأمس الاثنين، استقبل الرئيس التونسي، وزيرة العدل ليلى جفال، وقالت الرئاسة التونسية في بيان، إن سعيد، كلف الوزيرة، بإرساء الهيئة المتعلقة بالصلح الجزائي في أسرع الأوقات حتى تعود الأموا التونسية المنهوبة لـ الشعب.

قيمة الأموال المنهوبة من تونس تقدر بـ13.5 مليار دينار

وفي 28 يوليو الماضي، كشف سعيد، أن قيمة الأموال المنهوبة من تونس تقدر بـ13.5 مليار دينار «نحو 5 مليارات دولار أمريكي»، وشدد الرئيس التونسي، في ذلك الوقت، على وجوب إعادتها مقابل صلح جزائي مع رجال الأعمال المتورطين في نهبها، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

«سعيد»: القضاء يجب أن يكون في مستوى المرحلة التاريخية

وشدد الرئيس التونسي، قيس سعيد، على أن يكون القضاء في مستوى هذه المرحلة التاريخية وألا يتوانى القضاة في تطبيق القانون على الجميع.

وأكد سعيد، على أن يطبق القضاة القانون وعلى أن يتحمل «المجلس الأعلى المؤقت للقضاء» بدوره مسؤوليته كاملة، وأضاف الرئيس التونسي، أن الأحكام والقرارات تصدر باسم الشعب وللدولة التونسية ما يكفي من القوانين لتحقيق إرادة الشعب.

وكان الرئيس التونسي، قال في وقت سابق، إن عدد الذين نهبوا أموال البلاد، 460 شخصا دون تسميتهم، فيما اعلنت السلطات التونسية، في 22 مارس الماضي، إقرار صلح جزائي أي تسوية، يتعلق بالجرائم الاقتصادية والمالية في قضايا فساد مقابل استرداد أموال.

رئيس تونس يستقبل وزير الداخلية في قصر قرطاج

من جانبه، استقبل قيس سعيد، بقصر قرطاج، وزير الداخلية التونسي، توفيق شرف الدين، وشدد الرئيس التونسي، في اللقاء، على ضرورة التصدي لمن يحاولون حرق الزرع بهدف الوصول إلى مآربهم التي لم تعد تخفى على أحد، وفقا لما ذكرته الرئاسة التونسية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما دعا سعيد القوات المسلحة الأمنية إلى التصدّي إلى المحتكرين فورا وخاصة لمن يحتكرون ويضاربون بـ العلف.