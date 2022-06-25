سعر الريال السعودي اليوم السبت 25-6-2022 في البنوك المصرية

أصدرت البنوك المصرية الحكومية وكذلك الأجنبية العاملة في القطاع المصرفي المصري، أسعار كافة العملات الورقية ومن بينها سعر الريال السعودي اليوم، باعتبار أن عملة الرياض واحدة من أهم العملات في منطقة الخليج والتي تحظى باهتمام الشارع المصري لوجود عدد كبير من المصريين في المملكة العربية السعودية.

واليوم السبت 25-6-2022، تقدم «الوطن» سعر الريال السعودي في البنوك المصرية المختلفة الخاصة والحكومية، ضمن الخدمات التي تقدمها على مدار الساعة للقراء.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

شهد سعر الريال السعودي في البنك المركزي استقرارًا اليوم، ليسجل نحو 4.98 جنيه للشراء مقابل 5.00 جنيه للبيع، وفقا للموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وجاء سعر الريال السعودي في بنك مصر، اليوم السبت، نحو 5.01 جنيه للبيع مقابل 4.98 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

وجاء سعر الريال في البنك الأهلي المصري ليسجل اليوم نحو 4.98 جنيه للشراء مقابل 5.01 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

ووفق الموقع الرسمي للبنك التجاري الدولي، سجل سعر الريال السعودي اليوم نحو 4.98 جنيه للشراء مقابل 5.0 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

ووصل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية اليوم السبت 25 يونيو لنحو 4.97 جنيه للبيع و5.00 جنيه للشراء، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

استقر سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند نحو 4.99 جنيه للشراء و5.00 جنيه للبيع، كما جاء سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول بنحو 5.01 جنيه للبيع و4.95 جنيه للشراء، وبلغ سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس لنحو 4.96 جنيه للشراء و5.01 جنيه للبيع، وذلك وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بكل بنك.