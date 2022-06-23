سعر الريال السعودي اليوم الخميس 23-6-2022 في البنوك المصرية

مع اقتراب موسم الحج واستعداد عدد كبير من المسلمين لأداء الفريضة هذا العام، يشهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اهتماما بين قطاع كبير من المواطنين، لذا تزداد عمليات البحث عن سعره عبر محركات البحث المختلفة.

وتقدم «الوطن» خدمة يومية لقرائها، تشمل سعر الريال السعودي في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة، مثل بنك مصر والبنك الأهلي وبنك قناة السويس والبنك التجاري الدولي، اليوم الخميس الموافق 23 يونيو وذلك على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 4.99 جنيه للشراء و5.00 جنيه للبيع، كما جاء سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول بنحو 5.01 جنيه للبيع و4.95 جنيه للشراء، ووصل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس لنحو 4.96 جنيه للشراء و5.01 جنيه للبيع، وذلك وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بكل بنك.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

ووفقا للموقع الرسمي للبنك التجاري الدولي، سجل سعر الريال السعودي اليوم نحو 4.98 جنيه للشراء مقابل 5.0 جنيه للبيع، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

ووصل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية اليوم الخميس 23 يونيو لنحو 4.97 جنيه للبيع و5.00 جنيه للشراء، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

ووفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك المركزي، سجل سعر الريال السعودي نحو 4.98 جنيه للشراء مقابل 5.00 جنيه للبيع، اليوم الخميس 23 يونيو.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

ووصل سعر الريال السعودي في بنك مصر لنحو 5.01 جنيه للبيع مقابل 4.98 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

وفي البنك الأهلي المصري، بلغ سعر الريال السعودي نحو 4.98 جنيه للشراء مقابل 5.01 جنيه للبيع.