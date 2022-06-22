سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 22-6-2022 في البنوك المصرية

مع اقتراب موسم الحج المعظم واستعداد عدد كبير من المسلمين لأداء الفريضة هذا العام، يشهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اهتمام قطاع كبير من المواطنين، حيث يزداد البحث عن سعره عبر محركات البحث المختلفة.

وتقدم «الوطن» خدمة يومية لقرائها، تشمل سعر الريال السعودي في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة، مثل بنك مصر والبنك الأهلي وبنك قناة السويس والبنك التجاري الدولي، اليوم الأربعاء الموافق 22 يونيو وذلك على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 4.99 جنيه للشراء و5.00 جنيه للبيع، كما جاء سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول بنحو 5.01 جنيه للبيع و4.95 جنيه للشراء، وسجر سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.96 جنيه للشراء و5.01 جنيه للبيع، وذلك وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بكل بنك.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية اليوم الأربعاء 22 يونيو نحو 4.97 جنيه للبيع و5.01 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

ووفقا للموقع الرسمي للبنك التجاري الدولي، سجل سعر الريال السعودي اليوم نحو 4.98 جنيه للشراء مقابل 5.0 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

ووفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك المركزي سجل سعر الريال السعودي نحو 4.98 جنيه للشراء مقابل 5.00 جنيه للبيع، اليوم الأربعاء 22 يونيو.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وسجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 5.00 جنيه للبيع مقابل 4.98 جنيه للشراء، وفي البنك الأهلي المصري سجل سعر الريال السعودي نفس السعر حيث وصل إلى نحو 4.98 جنيه للشراء مقابل 5.00 جنيه للبيع.