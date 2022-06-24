يبحث الكثير من المواطنين عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عبر مختلف محركات البحث، وذلك تزامنا مع بدء موسم الحج ووسط استعداد شريحة كبيرة من المسلمين لأداء الفريضة هذا العام

وتقدم «الوطن» سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 24-6-2022 في البنوك المصرية المختلفة الخاصة والحكومية، ضمن الخدمات التي تقدمها على مدار الساعة للقراء.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

استقر سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند نحو 4.99 جنيه للشراء و5.00 جنيه للبيع، كما جاء سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول بنحو 5.01 جنيه للبيع و4.95 جنيه للشراء، وبلغ سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس لنحو 4.96 جنيه للشراء و5.01 جنيه للبيع، وذلك وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بكل بنك.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

ووفق الموقع الرسمي للبنك التجاري الدولي، سجل سعر الريال السعودي اليوم نحو 4.98 جنيه للشراء مقابل 5.0 جنيه للبيع، وفق الموقع الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

ووصل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية اليوم الجمعة 24 يونيو لنحو 4.97 جنيه للبيع و5.00 جنيه للشراء، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

كما سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي نحو 4.98 جنيه للشراء مقابل 5.00 جنيه للبيع، اليوم الجمعة 24 يونيو، وفقا للموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وجاء سعر الريال السعودي في بنك مصر، اليوم الجمعة، نحو 5.01 جنيه للبيع مقابل 4.98 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

وفي البنك الأهلي المصري، بلغ سعر الريال السعودي نحو 4.98 جنيه للشراء مقابل 5.01 جنيه للبيع.