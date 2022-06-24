القبض على مستريح بكفر الشيخ استولى على 4 ملايين جنيه من ضحاياه

ضبطت الأجهزة الأمنية شخصين بكفر الشيخ استوليا على 4 ملايين جنيه من المواطنين بغرض توظيفها، وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قيام صاحب شركة للمواد الغذائية، وشريكه، يقيمان بمحافظة كفر الشيخ بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقيهم مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها في مجال تجارة المواد الغذائية مقابل حصولهم على أرباح.

وأضافت التحريات أن المتهمين استوليا على مبالغ مالية بلغت 4 ملايين جنيه وتوقفا عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها التى وعدوا بتوزيعها، وقيامهما بالإستيلاء على كامل تلك المبالغ لنفسيهما ولاذا بالفرار.

نصب واحتيال

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن كفر الشيخ تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بممارستهما ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه .

الاستيلاء على أموال الضحايا في الجيزة

كما كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد المواطنين، مقيم بمحافظة الجيزة، بتعرضه لواقعة نصب وإحتيال من قِبل أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة، بزعم قيام الأخير ببيع قطعة أرض له كائنة بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة وتحصل منه بموجب ذلك على مبالغ مالية بلغت 2,250,000 جنيه، إلا أنه لم يف بذلك وقام بالإستيلاء على أموال الشاكي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.