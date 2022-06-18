كشف حقيقة هروب مستريح جديد بـ28 مليون جنيه في الفيوم

كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة تداول خبر على أحد المواقع الإخبارية تحت عنوان «هروب مستريح جديد بعد جمعه 28 مليون جنيه بالشواشنة بالفيوم».

بالفحص تبين أن المعنى بالخبر (صاحب مكتب توريدات عمومية) له معلومات جنائية، ومطلوب التنفيذ عليه في 3 قضايا «تبديد إيصال أمانة» بإجمالي مبالغ مالية بلغت 2 مليون و460 ألف جنيه، ولم يحرر ثمة محاضر ضده بتلقيه أموالا بقصد توظيفها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.

ضبط شخص بتهمة ترويج أجهزة استقبال مجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية

وفي سياق آخر، أكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة جرائم المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة قيام (مالك محل إلكترونيات لبيع أجهزة استقبال (الريسيفر)- كائن بدائرة قسم شرطة البساتين) ببيع وتداول أجهزة الريسيفر المُجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية المُشفرة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات وباستهداف المحل المشار إليه أمكن ضبط المذكور وعُثر بداخل المحل عمله على (22 جهاز ريسيفر ماركات مختلفة مزودة بمدخل الإنترنت ومُجهزين لفك شفرة القنوات الفضائية المشفرة – 12 أنتنه للاتصال بالإنترنت – 4 فلاشة ذاكرة تخزين تحوى برامج سوفت وير لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة).

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كشف ملابسات تداول فيديو لصدم سائق تاكسي أحد المواطنين عقب نزوله من السيارة

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله قيام قائد إحدى سيارات الأجرة «تاكسي» بالاصطدام بأحد المواطنين عقب نزوله من السيارة.

بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة عتاقة بمديرية أمن السويس من (أحد المواطنين – مقيم بدائرة قسم شرطة الأربعين) بأنه حال استقلاله سيارة أجرة «تاكسي» بدائرة القسم، وعقب وصوله حدث خلاف بينه وبين قائد السيارة على قيمة الأجرة، فاصطدم الأخير به، عمداً، ما أسفر عن إصابته بسحجات.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط السيارة ومالكها، وبسؤاله قرر أن السيارة كانت بحوزة (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة السويس) ويعمل عليها سائقا، أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.