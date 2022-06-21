ضبط مستريح جديد استولى على 2 مليون جنيه من الأهالي في سوهاج

تمكنت مديرية أمن محافظة سوهاج بأول ساعات اليوم بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط مستريح جديد بمركز طهطا بمحافظة سوهاج، تلقى مبالغ مالية من 4 أشخاص وصلت إلى 2 مليون جنيه لاستثمارها بتجارة الأدوية مقابل أرباح شهرية ولكنه لم يفي بوعده وقد تم ضبطه عقب تقديم البلاغ ضده.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطار من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية يفيد تلقى إخطارا بورود بلاغ لقسم طهطا بمحافظة سوهاج من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغ «أحمد. أ. ع.أ»، 38 عاما، حاصل على ليسانس حقوق، ويقيم دائرة مركز طهطا بمحافظة سوهاج، وعدد 3 أخرين شاركوا بالبلاغ بتضررهم من «رامي. ر. أ. م»، 41 عاما، صيدلي، ويقيم دائرة قسم شرطة طهطا بمحافظة سوهاج.

الاستيلاء على 2 مليون جنيه

جاء ذلك لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم علي مبالغ ماليه بلغت جملتها 2.000.000 جنيه، لتوظيفها فـي مجال تجارة الأدوية من خلال صيدلية خاصة به، بدائرة مركز شرطة طهطا بمحافظة سوهاج مقابل أرباح سنوية إلا أنه لم يف بوعده، أو رد تلك المبالغ، وعقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.