القبض على مستريح جديد في سوهاج.. جمع 3 ملايين جنيه من 4 أشخاص

تمكنت مباحث الأموال العامة، لـ««منطقة جنوب الصعيد» من ضبط صاحب محل ملابس بطهطا لقيامه بالنصب على المواطنين، والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 3 ملايين جنيه، لتوظيفها فـي مجال تجارة الملابس مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبالغ.

بداية واقعة المستريح الجديد

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، بلاغا يفيد بورود لمركز سوهاج محضراً من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة «منطقة جنوب الصعيد» يتضمن بلاغا من «محمد ب ع ح»، 36 سنة، حاصل علي بكالوريوس تربية، ويقيم دائرة المركز، وعدد 3 آخرين محددين، بتضررهم من المدعو «محمد م ع ا 36 سنة»، صاحب محل ملابس ويقيم دائرة قسم طهطا، لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها «3.000.000» ثلاثة ملايين جنيهاً لتوظيفها فـي مجال تجارة الملابس من خلال المحل المشار إليها مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.

وعقب استصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية.

غرق طفل في البلينا

وفي سياق آخر شهد مركز البلينا، جنوب محافظة سوهاج، وصول الطفل «تامر ب ف م»، 14 سنة، طالب، ويقيم دائرة مركز البلينا إلى المستشفى المركزي «جثة هامدة» «ادعاء غرق».

أفاد والده «بدوي ف م ا»، 42 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، بأنه أثناء لهو نجله المذكور على حافة ترعة نجع مواجه بذات الناحية انزلقت قدمه وسقط بها مما نتج عنه غرقه ووفاته، ونفى الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية