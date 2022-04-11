السجيني :نعمل على التطوير المؤسسي لمنظومة القمامة والمخلفات الصلبة

أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية استغلال الأراضي بعد إزالة تراكمات القمامة والمخلفات، للاستفادة منها اقتصاديا.

وقال رئيس محلية النواب إن ملف التطوير المؤسسي لمنظومة القمامة والمخلفات الصلبة والبلدية، ونظافة الطرق والشوارع والترع والمصارف، من الملفات المهمة التي تضعها اللجنة على أولوياتها.

وأشار رئيس اللجنة إلى وجود خطوات إيجابية ومتقدمة تتخذها الدولة فى ملف القمامة وإدارة المخلفات، مبينا إلى أن القرى تحتاج إلى خارطة طريق فى هذا الملف بالتوازي مع المدن وعواصم المحافظات، خاصة فيما يخص تطهير الترع والمصارف.

إجراءات الحكومة لتطوير منظومة القمامة والمخلفات الصلبة

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمتابعة ومناقشة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن العمل على التطوير المؤسسي لمنظومة القمامة والمخلفات الصلبة والبلدية، ونظافة الطرق والشوارع والترع والمصارف، وذلك في ضوء بدء التطبيق الفعلي لأحكام القانون رقم (202) لسنة 2020 بشأن إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، وإصدار اللائحة التنفيذية المنفذة لأحكامه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 772 لسنة 2022، فضلا عن الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن إعادة هيكلة هيئتي النظافة والتجميل بمحافظتي القاهرة والجيزة، بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الشركة العربية للتصنيع.

السجيني يوجه الشكر للحكومة على إزالة المقالب العشوائية بالدقهلية

وحرص النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عل توجيه الشكر للحكومة على إزالة المقالب العشوائية التراكمية في محافظة الدقهلية، وهو ما يؤكد علاقة التعاون الرشيدة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشيرا إلى أنه كانت هناك فرحة كبيرة بين المواطنين لمجرد إزالة مقلب قمامة تراكم.

وشدد النائب أحمد السجيني قائلا: «هناك 5 ملفات لو اشتغلنا عليها صح ستغير شكل المحليات تماما، وهى ملفات النظافة والأسواق والمواقف وملف الصرف الصحي، والحيوانات الضالة، نتمنى أن نكمل ونستمر فى مواجهة التحديات».